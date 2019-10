17 người Việt bị bắt khi trốn trong ôtô vào Đức 0 Kiểm tra ba chiếc xe trên đường cao tốc A17 vào Đức hôm 28/10, cảnh sát phát hiện nhiều người Việt trốn trong cốp, không có giấy tờ nhập cư hay thẻ căn cước.

Nhóm 7 người Việt Nam trên chiếc xe bán tải do một người đàn ông Ukraine điều khiển chiều 28/10. Ảnh: Bild.

Khoảng 16h50 ngày 28/10, cảnh sát Đức chặn một chiếc xe bán tải mang biển số của Czech, do tài xế người Ukraine cầm lái, tại điểm đỗ ôtô Am Heidenholz ở thành phố Dresden lúc kiểm tra an ninh trên đường cao tốc A17. Nhà chức trách phát hiện có hai người Việt trốn ở cốp, trong khi 5 người khác ngồi ở băng ghế. Tất cả đều là người Việt.

Khoảng một tiếng sau, một chiếc Ford Focus, do tài xế Hungary điều khiển, cũng bị chặn bắt trên con đường trên. Theo báo Bild, trên xe lúc này chở 5 người Việt Nam, tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp.

23h45 cùng ngày, cảnh sát Đức tiếp tục kiểm tra một chiếc VW ở bãi đỗ Am Heidenholz của tài xế 47 tuổi người Ukraine và phát hiện thêm 5 người Việt Nam, gồm hai nam và ba nữ, đều không có giấy tờ nhập cư hay thẻ căn cước.

17 người Việt trên bị bắt khi trốn trong xe từ Đông Âu sang Đức. Ccảnh sát Đức đang điều tra xem liệu ba vụ bắt giữ có liên quan tới nhau hay không, đồng thời tìm hiểu đường dây buôn người đứng sau những vụ nhập cư trái phép này.

Vụ việc trên xảy ra ít ngày sau khi cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể, đều là người nhập cư lậu, chết trong container -25 độ C tại khu công nghiệp Waterglade, thuộc thị trấn Grays, hạt Essex. Ban đầu giới chức tin toàn bộ 39 người này là công dân Trung Quốc, nhưng hiện họ điều tra nghi vấn có người quốc tịch khác, sau khi 24 gia đình ở Hà Tĩnh và Nghệ An (Việt Nam) thông báo con mất tích cùng thời điểm tại châu Âu.

Hướng Dương (Theo Bild)