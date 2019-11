15 rái cá vuốt bé quý hiếm được giải cứu 0 Nghệ AnTrung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát tiếp nhận 15 con rái cá vuốt bé được lực lượng công an bàn giao để chăm sóc.

Đêm 20/11, trên quốc lộ 1A địa phận huyện Diễn Châu (Nghệ An), tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) chặn một xe ôtô do nam tài xế trú tại tỉnh Hà Tĩnh nghi vấn vận chuyển động vật hoang dã hướng Nam - Bắc.

2 trong số các con rái cá được giải cứu.

Trong xe cảnh sát phát hiện 19 con rái cá vuốt bé đang ít ngày tuổi, trong đó có 4 con đã chết. Sáng nay, công an bàn giao lại 15 con rái cá vuốt bé nặng hơn 11 kg cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.

"Một con đã ăn được cá đồng nhỏ, 10 con đã uống được sữa, 4 con chưa mở mắt. Các bác sĩ thu ý vẫn đang theo dõi và chăm sóc cẩn trọng", ông Trần Xuân Cường (Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát) nói.

Rái cá vuốt bé đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, là loài động vật cực kỳ quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ của Việt Nam cũng như thế giới.

Một con rái cá được bác sĩ thú y cho uống sữa.

Số lượng quần thể rái cá tại Việt Nam đang sụt giảm nghiêm trọng do bị săn bắt quá mức để làm thú nuôi hoặc sử dụng các bộ phận như lông, da vì mục đích thương mại và do bị mất môi trường sống tự nhiên.

Vì vậy, cần ngăn chặn ngay các hành vi săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và thực hiện các chương trình bảo tồn loài một cách hiệu quả, cứu các loài động vật nguy cấp khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng.

Lực lượng cứu hộ tiếp nhận rái cá.

Nhà chức trách cho biết đang làm rõ hành vi tài xế đã vận chuyển 19 con rái cá.