120 bánh heroin giấu dưới sàn và trong cánh ôtô 4 chỗ 0 Nhà chức trách hôm 7/8 chặn ôtô chở Vừa A Thái, Neng Vavue Nordouda và Vừ A Sò tại TP Thái Nguyên, phát hiện hơn 100 bánh heroin.

120 bánh heroin được đưa về trụ sở Cơ quan điều tra. Ảnh: Bảo Ngọc.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với công an tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, đã triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán 120 bánh heroin, bắt giữ 5 người gồm: Vừ A Thái (39 tuổi), Vừ A Sò (22 tuổi), cùng trú tại huyện Điện Biện, tỉnh Điện Biên; Neng Vavue Nordouda, quốc tịch Lào; Đào Văn Kính (42 tuổi) ở Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; Lý Văn Dinh (39 tuổi) ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, khoảng 18h ngày 7/8, tại Km 73+700 đường Thái Nguyên - Chợ Mới, thuộc khu vực xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, Cục CSĐT về tội phạm ma tuý cùng Công an tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, chặn chiếc xe Toyota vios 4 chỗ chở Vừa A Thái, Neng Vavue Nordouda và Vừ A Sò. Kiểm tra dưới sàn và bên trong cánh cửa xe, nhà chức trách phát hiện 120 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý bắt thêm Đào Văn Kính và Lý Văn Dinh ở Võ Nhai, Thái Nguyên.

Hiện người và tang vật vụ án được đưa về Cục CSĐT tội phạm về ma tuý để xử lý theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt những người liên quan trong đường dây.