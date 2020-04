12 người dùng ma túy trong quán karaoke 0 Quảng NamBất chấp lệnh cấm, chủ quán karaoke Ruby cho 12 người thuê phòng hát, trong đó 11 người sử dụng ma túy.

Gần 2h ngày 13/4, Công an TP Tam Kỳ kiểm tra quán karaoke Ruby, trên đường Nguyễn Du nối dài, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, do ông Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú phường An Xuân) làm chủ.

Những người thuê phòng hát karaoke bất chấp lệnh cấm. Ảnh:Công an cung cấp.

Khi cảnh sát đột kích, quán có một phòng đang cho khách thuê với 12 người, gồm 9 nam và 3 nữ. Lực lượng chức năng thu giữ trên bàn của phòng hát một đĩa sứ, một ống nhựa dùng để sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác. Qua test nhanh có 9 nam và hai nữ dương tính ma túy.

Ông Tuấn bị cảnh sát lập biên bản về hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh thời điểm cách ly xã hội vì dịch bệnh và để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

12 khách bị lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tập trung đông người.

Trước đó, rạng sáng 4/4, Công an TP Tam Kỳ đột kích quán karaoke Big Big World trên đường Hùng Vương phát hiện 11 người thuê hai phòng hát và sử dụng ma túy. Chính quyền Tam Kỳ đã thu hồi giấy phép và xử phạt 17,75 triệu đồng quán này. 11 người bị cảnh sát lập biên bản xử phạt hành chính.