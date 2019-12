10 sự kiện làm thay đổi Hoàng gia Anh 0 AnhĐám cưới của William - Kate, Charlotte không nhường vị trí thừa kế ngai vàng cho em trai, Harry kết hôn với vợ Mỹ hay bê bối của Hoàng tử Andrew... là những dấu mốc của Hoàng gia Anh trong 10 năm qua.

1. Đám cưới của Hoàng tử William và bạn gái lâu năm Kate Middleton

William và Kate trong đám cưới năm 2011. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều năm hẹn hò, Hoàng tử William cuối cùng cũng ngỏ lời với bạn gái thời đại học Kate Middleton. Cháu trai của Nữ hoàng Anh đã quỳ gối cầu hôn Kate khi cả hai đang có chuyến nghỉ dưỡng ở Kenya, trao cho cô chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương và đá sapphire của người mẹ quá cố, Công nương Diana.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn công bố tin đính hôn, William nói: "Tôi thường xuyên mơ giữa ban ngày. Châu Phi chắc chắn là một trong những điểm mà tôi sẽ đến. Và khi đến đây rồi, tôi hoàn toàn bị mê đắm. Kate hiểu việc tới châu Phi có ý nghĩa với tôi ra sao. Tôi thực sự không lên kế hoạch chuẩn bị từ sớm. Tôi chỉ biết rằng khi cầu hôn, mình phải tìm được cảm giác thoải mái nhất".

Đôi uyên ương kết hôn tại tu viện Westminster Abbey hồi tháng 4/2011 trước khi tới Điện Buckingham dự tiệc cưới riêng tư cũng như trao nhau nụ hôn lịch sử ở ban công. Đôi vợ chồng hoàng gia đã nhận được sự cổ vũ, tán thưởng của khách mời với màn khiêu vũ theo giai điệu ca khúc You’re The One That I Want.

Khách dự tiệc cưới cho biết một trong những điều đáng nhớ ở sự kiện này là bài phát biểu của Hoàng tử Harry, người đóng vai trò phù rể trong đám cưới anh trai.

"Hoàng tử Harry chỉ nói vài lời thôi, nhưng vô cùng tình cảm và xúc động, khiến mọi người vỗ tay nồng nhiệt", một khách mời tiết lộ. "Harry nói rằng William là một người anh trai hoàn hảo. Cậu ấy nói rằng William không có tí lãng mạn nào trong người cho tới khi gặp Kate. Vì thế, Harry biết rằng việc anh trai đột nhiên bắt đầu thì thầm với Kate qua điện thoại là hoàn toàn có ý định nghiêm túc".

2. Hoàng tử George chào đời

Cặp vợ chồng giới thiệu con trai đầu lòng với báo giới vào tháng 7/2013. Ảnh: Reuters.

Năm 2012, William và Kate - hay Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge - thông báo đang chờ đón con đầu lòng. Cặp vợ chồng phải công bố tin vui này sớm hơn dự định do Kate nhập viện vì ốm nghén nặng.

Sau khi con trai George Alexander Louis chào đời ngày 22/7/2013, William - Kate đã đứng trước cổng khoa sản Lindo Wing, bệnh viện St Mary’s, để giới thiệu cậu bé với thế giới, giống như Thái tử Charles và Công nương Diana từng làm khi sinh William.

Cả hai cười tươi, vẫy tay chào ống kính trước khi vào trong xe và đưa em bé mới sinh về nhà. Hoàng tử George trở thành người thứ ba trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh, sau Thái tử Charles và Hoàng tử William.

3. Nữ hoàng Elizabeth II là người trị vì lâu nhất trong lịch sử Anh

Nữ hoàng Elizabeth II hiện 93 tuổi và có thể sẽ trao ngai vàng cho con trai là Thái tử Charles vào năm 2021. Ảnh: PA.

Ngày 9/9/2015, Nữ hoàng Elizabeth II vượt qua kỷ lục của mẹ mình là Nữ hoàng Victoria, trở thành người trị vì ngai vàng lâu nhất nước Anh khi đã nắm quyền 63 năm 216 ngày. Nữ hoàng, khi đó 89 tuổi, đã đánh dấu ngày này bằng việc khai trương trạm xe lửa Scottish Borders Railway. Bà cùng chồng, Hoàng thân Philip, và Nicola Sturgeon, Bộ trưởng đầu tiên của Scotland, lên chuyến tàu từ Edinburgh Waverley tới các thị trấn thuộc khu vực biên giới nước này.

Dù Nữ hoàng không muốn gây ồn ào, người dân vẫn tập trung thành đám đông để chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ đối với bà.

4. William, Kate và Harry nói về sức khỏe tinh thần của chính mình

Vợ chồng William và em trai trong buổi công bố thành lập tổ chức Heads Together. Ảnh: PA.

Ba thành viên trẻ của Hoàng gia Anh làm nên lịch sử khi trở thành những người đầu tiên trò chuyện một cách cởi mở và thật lòng về sức khỏe tinh thần của bản thân khi thành lập tổ chức từ thiện Heads Together năm 2016.

Chia sẻ về cái chết của mẹ, Harry nói: "Tôi có thể nói rằng việc mất mẹ khi mới 12 tuổi và giữ chặt mọi cảm xúc của mình trong suốt 20 năm qua đã có tác động khá nghiêm trọng, không chỉ lên cuộc sống riêng mà cả công việc của tôi nữa. Cách tôi xử lý với mất mát đó là giả vờ như không nghe hay nhìn thấy gì, ép bản thân không nghĩ đến mẹ, bởi tôi cho rằng làm thế thì có ích gì? Thế nhưng việc đó chỉ càng khiến tôi trở nên buồn chán, cũng không khiến mẹ sống lại".

Năm 2017, khi trở thành một phần của hoàng gia Anh, Meghan cũng cùng chồng và anh chị chồng tham gia tổ chức trên.

"Mọi người đều biết rõ cái cảm giác khi cuộc sống chế ngự chúng ta. Có hàng triệu người trong số chúng ta đang phải đối mặt với những thử thách, khó khăn vì vấn đề tinh thần. Chúng ta đều sẽ cảm thấy căng thẳng, tụt dốc, lo lắng hay gặp vấn đề về sức khỏe. Tôi, và bạn sẽ đều trải qua...", William từng nói.

5. Hoàng thân Philip nghỉ hưu

Hoàng thân Philip nhấc mũ chào trong lễ diễu binh ở Buckingham Palace, sự kiện hoàng gia solo cuối cùng của ông. Ảnh: PA.

Chồng Nữ hoàng Anh - Công tước xứ Edinburgh - chính thức rút khỏi các công việc hoàng gia bằng sự kiện dự lễ diễu binh của Royal Marines tại Điện Buckingham ngày 2/8/2017 ở tuổi 96. Hoàng thân từng tham gia 22.219 hoạt động solo kể từ khi Nữ hoàng lên ngôi năm 1952 và việc ông nghỉ hưu là dấu mốc đặc biệt với hoàng gia.

Dù thời tiết không thuận lợi, rất nhiều người đã kéo đến bên ngoài cung điện, tập trung ở khu vực hàng rào để chứng kiến khoảnh khắc lịch sự này cũng như bày tỏ sự ủng hộ, yêu mến đối với Hoàng thân.

Tuy rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia, Hoàng thân vẫn tham gia vài hoạt động bên cạnh Nữ hoàng. Hiện tại ông chủ yếu có mặt ở các sự kiện riêng tư của gia đình, như tại đám cưới Hoàng tử Harry, lễ cưới Công chúa Eugenie.

6. Công chúa Charlotte đứng thứ 4 trong danh sách kế vị

Công chúa Charlotte hiện 4 tuổi. Ảnh: PA.

Nữ Công tước xứ Cambridge Kate Middleton sinh hạ con trai thứ hai, Hoàng tử Louis, tại Lindo Wing ngày 23/4/2018. Theo thông thường, việc Louis chào đời sẽ khiến Công chúa Charlotte, người đang đứng vị trí thứ 4 trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh, bị đẩy xuống thứ 5. Tuy nhiên, công chúa nhỏ lại trở thành thành viên nữ đầu tiên giữ nguyên vị trí trong danh sách kế vị do Nữ hoàng đã sửa Luật kế vị vào năm 2013.

Luật mới này ghi rõ: "Để quyết định người thừa kế ngai vàng Anh, giới tính của một người chào đời sau ngày 28/10/2011 sẽ không khiến người đó, hay các hậu duệ của người đó, có được sự ưu tiên hơn bất cứ ai khác".

7. Hoàng tử Harry kết hôn với người phụ nữ Mỹ đã 'một lần đò'

Hoàng tử Harry và vợ Mỹ Meghan Markle bước ra từ cổng nhà thờ St George sau khi cử hành nghi thức hôn lễ. Ảnh: Reuters.

Tháng 11/2017, Hoàng tử Harry công bố đính hôn với bạn gái là diễn viên Mỹ Meghan Markle, hơn anh 3 tuổi. Meghan trở nên nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim truyền hình Suits và bắt đầu hẹn hò với hoàng tử Anh qua sự giới thiệu của một người bạn vào tháng 7/2016.

Harry đã ngỏ lời tại chính ngôi nhà của anh ở Điện Kensington, khi hai người đang làm món gà nướng. Meghan, người từng một lần ly hôn, thừa nhận màn cầu hôn "rất ngọt ngào, tự nhiên và vô cùng lãng mạn". Cô thừa nhận "gần như" không để cho Harry kết thúc lời cầu hôn khi nói rằng: "Em có thể nói đồng ý luôn bây giờ được không?".

Đám cưới của họ khác của William - Kate, nhưng vẫn đầy đủ các nghi thức truyền thống hoàng gia và sự xa hoa, lộng lẫy. Sau hôn lễ ở nhà thờ St George thuộc Lâu đài Windsor, cả hai dự hai tiệc cưới.

Meghan là người đa chủng tộc đầu tiên trở thành thành viên Hoàng gia Anh. Cựu diễn viên từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Bố tôi là người da trắng nhưng mẹ là người Mỹ gốc Phi. Tôi có nửa da đen và nửa da trắng".

8. Harry - Meghan phá bỏ quy tắc hoàng gia

Vợ chồng Harry bế con trai khi tổ chức cuộc gặp mặt với vài đơn vị truyền thông hồi tháng 5/2019. Ảnh: Instagram.

Ít tháng sau đám cưới hoàng gia, vợ chồng Harry thông báo tin vui đang chờ đón con đầu lòng khiến người hâm mộ vui mừng. Tuy nhiên, hai người không công bố việc sinh con hay giới thiệu con trai với thế giới theo cách thông thường.

Harry và vợ Mỹ không chia sẻ chi tiết việc Meghan sẽ sinh con ở đâu, vì thế người hâm mộ và báo giới cũng không thể tập trung bên ngoài bệnh viện để chúc mừng sự ra đời của thành viên nhí. Họ chỉ công bố tin này trên Instagram, vài tiếng sau khi Meghan vượt cạn thành công. Ngoài ra, Harry cũng có một cuộc phỏng vấn ngắn ngoài kế hoạch tại Lâu đài Windsor.

Harry - Meghan cũng không đứng trên bậc cửa bệnh viện mà sắp xếp một cuộc gặp với vài đơn vị truyền thông để giới thiệu con trai Archie.

9. Meghan 'vật lộn' với cuộc sống hoàng gia, Harry thừa nhận mâu thuẫn với anh trai

Meghan bộc bạch nỗi lòng với phóng viên trong bộ phim tài liệu được thực hiện trong chuyến công du của vợ chồng cô ở châu Phi hồi tháng 9. Ảnh: ITV.

Trong bộ phim tài liệu "Harry and Meghan: An African Journey" của đài ITV, Công tước và nữ Công tước xứ Sussex đã trò chuyện cởi mở, thật lòng về việc họ phải vật lộn để đương đầu với sự chú ý của báo giới, khiến người hâm mộ trên thế giới có những phản ứng trái ngược.

Trong phim, Meghan nén nước mắt khi nói mình "không ổn" và miêu tả một năm qua "thực sự quá thách thức". Còn Harry lần đầu thừa nhận có căng thẳng sâu sắc với anh trai, Hoàng tử William.

Trong khi vài người ca ngợi đôi vợ chồng vì đã dũng cảm chia sẻ cảm nhận của mình, số khác miêu tả những bộc bạch này "hoàn toàn là một thảm họa" đối với Nữ hoàng và Hoàng gia Anh.

Chuyên gia Quan hệ công chúng Mark Borkowski tin rằng bộ phim tài liệu đặc biệt dài một tiếng này đã khiến nước Anh chia làm hai phe. Trong khi những người trẻ tỏ ra ủng hộ, cảm thông với cặp vợ chồng, những người lớn tuổi hơn lại không mấy ấn tượng.

Những chia sẻ của cặp vợ chồng hoàng gia còn được cho là gây ra sự đổ vỡ quan hệ nội bộ Hoàng gia Anh, khi một số thành viên lớn tuổi bày tỏ "sự lo lắng cho Harry và Meghan".

10. Hoàng tử Andrew bị tước mọi nhiệm vụ hoàng gia

Hoàng tử Andrew trò chuyện với phóng viên Emily Matlis về lùm xùm quanh mối quan hệ của ông với tỷ phú Epstein hồi tháng 11. Ảnh: PA.

Cuối năm 2019, Hoàng tử Andrew - thường được báo giới nhắc đến là đứa con trai yêu quý của Nữ hoàng - gây ra một vụ bê bối cho hoàng gia Anh vì mối quan hệ của ông với tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein.

Do nhiều người đặt câu hỏi và chỉ trích về quan hệ của ông với nhà tài chính Mỹ, Hoàng tử Andrew đã quyết định tham gia một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Emily Matlis của Newsnights để chia sẻ về câu chuyện của mình.

Tuy nhiên, kế hoạch tự minh oan của Công tước xứ Edinburgh trở nên phản tác dụng, bởi những lời ông nói ra khiến nhiều người thấy buồn lòng và tức giận.

Chỉ vài ngày sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, Nữ hoàng đã triệu tập con trai đến cung điện và tước mọi nhiệm vụ hoàng gia của ông. Ông Andrew cũng rút khỏi vị trí người bảo trợ cho hơn 200 tổ chức từ thiện sau scandal này. Nữ hoàng cũng phải hủy bữa tiệc sinh nhật tuổi 60 của con trai sau bê bối trên.

