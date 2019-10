10 người Trung Quốc bị trục xuất 0 Đà NẵngNgày 10/10, công an quận Hải Châu đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trục xuất 10 người Trung Quốc vì nhập cảnh trái phép.

Trước đó, tối 8/10, Đội An ninh công an quận kiểm tra ngôi nhà 105 đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Hoà Cường Nam) thì phía trong có 10 người quốc tịch Trung Quốc, gồm Wu Wen Wei, Wu Wen Be (cùng 30 tuổi); Wu Jian Xiong, Su Wei Long, Wang Liang Gui (cùng 28 tuổi); Wo Weizdong, Wu Liang Cai, Wu Shi Ren (cùng 27 tuổi); Wu Liang Hui (24 tuổi) và Kang Tie Hui (31 tuổi).

Trong số này, chỉ có 2 người có hộ chiều, 6 người chỉ có căn cước công dân. Hai người còn lại không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân. "Ban đầu nhóm người này khai đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đi bằng đường bộ đến Đà Nẵng hồi tháng 9 vừa qua", Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng công an quận Hải Châu nói.

10 người Trung Quốc đang bị tạm giữ và đề nghị trục xuất về nước. Ảnh: H.N.

Cũng tại căn nhà được nhóm người Trung Quốc thuê ở, công an phát hiện 11 điện thoại di động, 15 máy tính, 5 thiết bị thu phát sóng cùng một số tiền Việt và nhân dân tệ. Tuy nhiên, nhóm người Trung Quốc không thừa nhận là chủ sở hữu và sử dụng số thiết bị trên. Nhóm người này đang bị tạm giữ. "Đây là lần đầu tiên trên địa bàn phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép", Đại tá Hương nói và cho biết vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Thời gian qua Đà Nẵng xuất hiện nhiều vụ án liên quan đến người nước ngoài. Trong đó, nhiều người Trung Quốc đến thành phố dưới danh nghĩa du lịch nhưng thực chất để đánh bạc qua mạng, thậm chí mở phim trường sex thu lợi bất chính.