1.200 người New York chết vì Covid-19 0 Trong 2.471 người chết vì Covid-19 ở Mỹ, 1.202 nạn nhân tại bang New York, nơi có số người nhiễm cao nhất nước.

Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 29/3 đưa ra dự báo u ám về dịch bệnh đang hoành hành bang này khi có thêm 237 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 1.202. Ông cho rằng tình hình sắp tới có thể còn tồi tệ hơn.

"Tôi nghĩ không có cách nào nhìn vào các con số mà tránh hình dung ra sẽ có hàng nghìn người tử vong", ông Cuomo nói.

Tính đến 29/3, bang New York có 7.200 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm lên 59.513. Hơn một nửa trong số đó là ở thành phố New York. Khoảng 8.500 người nhiễm nCoV đã nhập viện, trong đó 2.037 bệnh nhân nặng và phải sử dụng máy thở.

Bệnh nhân Covid-19 được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố New York. Ảnh: Reuters.

Thống đốc Cuomo cảnh báo dịch bệnh ở New York vẫn chưa tới đỉnh. Để hạn chế sự gia tăng của các ca nhiễm, ông Cuomo đã gia hạn lệnh yêu cầu người dân ở nhà đến ngày 15/4.

Hệ thống bệnh viện ở New York đang trong tình trạng quá tải, thiếu hụt thiết bị, đặc biệt là khẩu trang y tế và máy thở. Hiện các quan chức gấp rút mua máy thở nhưng nguồn cung hạn chế khiến nhiều bệnh viện phải sử dụng một máy thở cho nhiều bệnh nhân cùng lúc.

"Chúng tôi chỉ có đủ thiết bị để dùng cho một tuần nữa, ngoại trừ máy thở. Hiện chúng tôi cần thêm vài trăm máy ngay lập tức", Thị trưởng New York Bill de Blasio nói.

Bang New Jersey, cách New York con sông Hudson, ngày 29/3 cho biết đã ghi nhận 2.316 ca nhiễm mới. Hiện số người mắc Covid-19 ở đây là 13.386, đứng thứ hai trong các bang ở Mỹ. New Jersey có 161 người chết, sau khi tăng thêm 21 ca tử vong.

Hiện Mỹ có 141.000 người nhiễm, trong đó 2.471 ca tử vong vì Covid-19, trở thành quốc gia nhiều ca nhiễm nhất toàn cầu. Để giảm áp lực lên hệ thống y tế đang quá tải, chính quyền Mỹ kêu gọi 76.000 nhân viên y tế đã nghỉ hưu tới hỗ trợ các bệnh viện chống dịch.

Covid-19 xuất hiện ở 199 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến 721.000 ca nhiễm, 39.956 người tử vong. Theo sau Mỹ là Italy với 98.000 ca mắc, gần 11.000 người chết. Tiếp theo là Trung Quốc có hơn 81.000 ca, Tây Ban Nha 80.000, Đức 62.000...

