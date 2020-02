1.115 người chết vì corona 0 Toàn thế giới hiện ghi nhận 45.153 người nhiễm virus corona và 1.115 ca tử vong, sau khi Trung Quốc có thêm 97 trường hợp.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay thông báo địa phương có thêm 94 ca tử vong do chủng mới virus corona (Covid-19), ít hơn 9 ca so với hôm qua, đưa tổng số ca tử vong tại Hồ Bắc lên 1.068. Phần lớn ca tử vong mới được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ của Hồ Bắc, tâm dịch, với 72 ca, tăng 5 ca so với hôm qua. Hiện Vũ Hán có 820 ca tử vong.

Hồ Bắc cũng phát hiện thêm 1.638 trường hợp nhiễm Covid-19, khiến tổng số ca nhiễm tại địa phương tăng lên 33.366. Số ca nhiễm mới được ghi nhận tại Hồ Bắc thấp nhất kể từ ngày 31/1.

Các nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân nhập viện vì nhiễm virus corona tại Vũ Hán. Ảnh: Xinhua.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sau đó thông báo số ca tử vong mới trên toàn Trung Quốc đại lục là 97, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 1.113. 1.998 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng cố ca nhiễm lên 44.636 và 4.633 ca được chữa khỏi.

Trên toàn thế giới, 1.115 ca tử vong vì dịch, trong đó hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục; 45.153 người nhiễm bệnh và 4.687 người được chữa khỏi.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới khởi phát tại thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc và nhanh chóng lan rộng khắp các tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Chính quyền Trung Quốc đã cách ly toàn bộ tỉnh Hồ Bắc và một số thành phố lớn khác nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Trung Quốc cũng mạnh tay diệt dịch bằng cách rà soát từng nhà dân, cưỡng bức người nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm vào khu cách ly.

Sơn Nam (Theo SCMP)