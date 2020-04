Ý nghĩa bộ sưu tập hình xăm của Quang Hải

Hôm 26/4, Quang Hải gây chú ý khi chia sẻ đoạn video khoe hình xăm mới ở bắp tay phải. Tiền vệ CLB Hà Nội phủ kín bắp tay với nhiều hình vẽ khác nhau, trong đó có số 19 - số áo quen thuộc của anh. Bên cạnh đó, Quả bóng vàng Việt Nam 2018 còn xăm dòng chữ "Work hard in silence, let your success be your noise". (Làm việc chăm chỉ trong im lặng, hãy để thành công của bạn lên tiếng). Đây là phương châm sống từ trước tới nay của tiền vệ sinh năm 1997.