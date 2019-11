Xuân Trường bị nhắc nhở vì chơi bóng khi chân còn đau 0 Tiền vệ Lương Xuân Trường mới phẫu thuật dây chằng đầu gối nhưng vẫn có thể chơi tâng bóng rất thành thục.

Xuân Trường tâng bóng bằng đầu

Xuân Trường hiện trong quá trình điều trị phục hồi chấn thương tại Hàn Quốc sau ca phẫu thuật dây chằng đầu gối. Ngoài việc tập luyện với bác sĩ, tiền vệ người Tuyên Quang chăm chỉ tới phòng gym để duy trì thể trạng.

Hôm 21/10, Xuân Trường chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video anh chơi tâng bóng bằng đầu với một HLV nữ. Dù chân còn băng bó, chưa đi lại được bình thường, anh cho thấy kỹ năng xử lý bằng đầu rất tốt. Tuy nhiên, Xuân Trường sớm phải dừng cuộc chơi vì bị HLV cá nhân nhắc nhở. Tiền vệ 24 tuổi dí dỏm viết chú thích bằng tiếng Anh "When you do a forbidden thing and get caught by your trainer" (Khi bạn làm một việc bị cấm và bị huấn luyện viên của bạn bắt được).

Xuân Trường có cuộc gặp với Minh Vương khi cầu thủ HAGL sang Hàn Quốc chơi hồi tuần trước. Ảnh: Instagram.

Xuân Trường lên bàn mổ hôm 15/10 ở bệnh viện Inega, Seoul. Tiền vệ HAGL dự kiến ở lại Hàn Quốc từ 4 đến 6 tháng tập luyện phục hồi. Do Xuân Trường dính chấn thương trong quá trình tập luyện cùng tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup, VFF chịu toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị cho anh.