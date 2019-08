Võ sĩ gốc Việt tung liên hoàn đấm hạ gục đối thủ Nhật Bản 0 Martin Nguyễn bảo vệ chiếc đai vô địch ở giải ONE Championship với chiến thắng thuyết phục trước Koyomi Matsushima tối 2/8.

Martin Nguyễn quật ngã Matsushima và tung những cú đấm liên tiếp hạ knock-out đối thủ ở cuối hiệp hai. Ảnh: FS.

Cuộc so tài giữa Martin Nguyễn và Koyomi Matsushima là trận đấu tâm điểm tại sự kiện ONE Dawn Of Heroes của ONE Championship diễn ra ở Manila, Philippines tối 2/8. Matsushima được đánh giá là đối thủ cân tài cân sức với võ sĩ gốc Việt xét trên chỉ số thống kê.

Cả hai đều cao 173cm, nặng 66kg. Trước cuộc so găng, Martin Nguyễn, 30 tuổi, từng giành 12 chiến thắng, thua ba trận còn Koyomi, 26 tuổi có 11 trận thắng và ba trận thua.

Hiệp một của trận đấu diễn ra khá cân bằng. Sau thời gian đầu thăm giò đối thủ, cả hai chuyển sang đôi công với những màn ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Võ sĩ người Nhật tận dụng đòn vật sở trường để áp sát Martin Nguyễn. Trong khi đó, võ sĩ gốc Việt phòng thủ chắc chắn và có một lần lên gối trúng đích nhưng không tận dụng được để hạ đối thủ.

Sang hiệp hai, Martin Nguyễn chủ động tấn công ngay từ đầu với những đòn lên gối và đấm chính xác khiến Koyomi choáng váng. Tới gần cuối hiệp, anh quật ngã Koyomi rồi thừa thắng xông lên đấm liên tiếp khiến đối thủ không còn khả năng chống đỡ. Trọng tài ngay lập tức cho dừng trận đấu, tuyên bố chiến thắng knock-out chung cuộc thuộc Martin Nguyễn khi hiệp hai chuẩn bị khép lại.

Với chiến thắng thuyết phục, Martin Nguyễn bảo vệ thành công chiếc đai vô địch hạng lông ở giải ONE Championship - đấu trường MMA danh giá nhất châu Á.