Vợ cũ kể chuyện ngoại tình của huyền thoại George Best 0 Trong ký ức của bà Angie - vợ đầu huyền thoại MU George Best - ông ngủ với cả bạn thân của vợ, tán tỉnh em vợ và qua đêm với nhân viên trung tâm cai nghiện.

Huyền thoại George Best và người vợ đầu Angie được coi là cặp Becks - Vic của những năm 1970. Ảnh: Daily Mail.

Vợ chồng cố danh thủ George Best từng được coi là một cặp đôi đẹp tương tự Becks và Vic ngày nay. Hai người gặp nhau tại một bữa tiệc ở Malibu, California năm 1975 và đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bà Angie khi đó là người đẹp gốc Anh, di cư sang Mỹ theo nghiệp người mẫu và là HLV thể dục còn huyền thoại lừng danh của MU đã qua thời đỉnh cao, đang khoác áo Los Angeles Aztecs, nghiện ngập nhưng vẫn giữ vẻ ngoài phong độ.

"Bạn không thể ngừng yêu George, tất cả mọi người đều thế. Anh ấy là một người đàn ông ngọt ngào, đáng yêu và tuyệt vời. Nhưng tôi không hề biết khi chung sống với anh sẽ như thế nào", bà Angie kể lại. Hai người kết hôn năm 1978. Người vợ trẻ lúc đó không biết xử trí sao với chứng nghiện ngập của chồng. "Đầu những năm 1970, không ai trong chúng tôi có khái niệm rõ ràng về nghiện ngập. Tôi nghĩ George chỉ cần ai đó giặt quần áo, nấu bữa ăn ngon và cho anh ấy một mái ấm để quay về - ngoài ra tôi không biết gì khác", người phụ nữ nay đã 67 tuổi tâm sự.

Trong thời gian đầu hẹn hò, George Best cũng ngập trong rượu cả tuần, ngủ với bạn thân của vợ, thậm chí tán tỉnh cả em gái vợ. Sau khi kết hôn, George Best vẫn sa đà với rượu, thậm chí đánh bạc. Bà Angie cố gắng hết mình để kéo chồng về với cuộc sống gia đình, rời xa những cuộc vui thâu đêm nhưng huyền thoại luôn tìm cách chống đối.

"Kết hôn với một người nghiện rượu biến bạn thành một con người xấu xa, khủng khiếp. Tôi đã bắt anh uống viên Antabuse (viên thuốc khiến người uống nôn khi dùng rượu) mỗi sáng, kéo lưỡi anh ra để chắc rằng anh đã nuốt. Nhưng anh ấy đã giấu những viên thuốc giữa khe hở răng cửa. Vài tuần sau, tôi tìm thấy chúng trong túi quần jean của anh. Có lần quyết liệt hơn, tôi đã bẻ thuốc ngủ cho vào cốc trà, để anh phải ở nhà. Anh đã ngủ suốt 24 tiếng, thật sợ hãi và sau lần đó tôi không làm thế nữa. Bạn sẽ muốn hét lên với các bạn bè của họ rằng đừng để anh ấy uống nữa nhưng họ không thèm quan tâm. Tôi nhớ có lần tới quán rượu đón anh để đưa tới một nông trang thư giãn. Lúc đó anh ấy đang ở cùng một nhóm những người đàn ông ở quầy bar. Tôi cầu xin với người đàn ông bên cạnh anh Xin anh, tôi cần phải đưa anh ấy tới nơi đó trước khi họ đóng cửa lúc nửa đêm. Anh ta nói, chắc chắn rồi Ange rồi quay lưng lại phía tôi nói Phục vụ, cho thêm chai nữa. Những người phụ nữ ghét tôi vì tôi đã cướp đi George của họ còn những người đàn ông cũng chẳng ưa gì tôi khi tôi cố gắng ngăn George vui vẻ với họ".

Vợ chồng cố huyền thoại MU bên cậu con trai nhỏ Calum khi mới sinh. Ảnh: Alphaphoto.

Bà Angie cho biết, chồng cũ trầm cảm vì áp lực là cầu thủ bóng đá đầu tiên được truyền thông chú ý, trở thành người nổi tiếng mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào giống như các siêu sao sân cỏ ngày nay. "Ông ấy là thế hệ đầu tiên và không ai chỉ ra hướng đi đúng không giống ngày hôm nay khi các cầu thủ có quản lý, người đại diện hay chuyên gia tư vấn vâm lý. Chúng tôi chỉ có hai người với nhau và rõ ràng thế là không đủ", vợ đầu huyền thoại Anh chia sẻ.

"Tôi không muốn từ bỏ George. Tôi vẫn luôn nghĩ chắc hẳn phải có cách để thay đổi. Nhưng chúng tôi không bao giờ tìm thấy phương án bởi giờ tôi biết ngày đó George không muốn được chữa khỏi. Anh ấy bị trầm cảm nhưng ngày ấy chúng tôi không biết đó là gì. Ông ấy đã cố gắng đi cai nghiện hai lần nhưng vô ích. Tất cả những gì ông ấy làm chỉ là ngoại tình với một trong những nhân viên y tế của trung tâm", bà Angie chia sẻ.

Ba năm sau ngày cưới, vợ chồng George Best đón cậu con trai đầu lòng và cũng là duy nhất Calum. Khi con trai mới ba tuần tuổi, cựu danh thủ Anh vắng nhà tới hai tuần theo các cuộc vui. Huyền thoại MU tiếp tục lún sâu vào rượu chè, cờ bạc và bà Angie ngày càng cảm thấy cô đơn nhưng vẫn cố chịu đựng không muốn chia tay. Cho đến một ngày thấy chồng say xỉn, lang thang trên phố, bà quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân bế tắc. Hai người ly thân khi Calum một tuổi, hoàn tất thủ tục vài năm sau đó.

Bà Angie - vợ cũ huyền thoại MU - có cuộc sống hạnh phúc, an yên bên chồng mới hơn 20 năm nay. Ảnh: The Sun.

Sau khi đường ai nấy đi, bà Angie vẫn ở Mỹ còn George Best quay về Anh. Vợ cũ không cấm cản con trai Calum về thăm cha nhưng mỗi khi trở về xứ cờ hoa với mẹ, Calum mang theo những câu chuyện đau lòng về việc bị bố bỏ rơi, bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Huyền thoại một thời từng để cậu con trai 11 tuổi ở một mình trong phòng khách sạn ra ngoài nhậu nhẹt.

Sau khi kết thúc hôn nhân với cựu danh thủ Anh, bà Angie tìm thấy hạnh phúc bên cựu VĐV ice hockey Mark Miller. Hai người có cuộc sống bình lặng, vui vẻ 22 năm qua, khác hẳn những năm tháng ồn ào, bất an bên George Best. Cố huyền thoại sau đó cũng hết hôn một lần nữa với người mẫu kém 26 tuổi Alex Pursey năm 1995 nhưng hai người không có con. George Best qua đời năm 2005 ở tuổi 59 vì nhiễm độc gan, hậu quả sau những tháng ngày làm bạn với ma men.

Nói về quá khứ, bà Angie cho biết: "Tôi không hối tiếc. Tôi sẽ không thay đổi những gì đã xảy ra bởi giờ con trai tôi cũng là một chuyên gia về sức khỏe tinh thần và tôi cũng có một cuộc sống tuyệt vời. Thật đáng tiếc George không còn sống để nhìn thấy tất cả nhưng đó là lựa chọn của anh ấy".