Vic lên kế hoạch cho đám cưới Brooklyn

Cậu cả nhà Becks và nữ diễn viên Mỹ quấn quýt bên nhau vài tháng qua, thường xuyên đăng ảnh tình tứ trên trang cá nhân. Nicola là con gái tỷ phú Nelson Peltz, từng đóng vai chính trong các bộ phim The Last Airbender và Transformers: Age of Extinction cùng nhiều show truyền hình. Ảnh: Instagram.