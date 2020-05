Văn Hậu được khen cơ bắp như C. Ronaldo 0 Hậu vệ Đoàn Văn Hậu có sự phát triển rõ ràng về hình thể kể từ khi sang Hà Lan đầu quân cho Heerenveen.

Theo tiết lộ từ người đại diện, hiện tại hậu vệ người Thái Bình đã đạt cân nặng 82 kg và chiều cao 186 cm. Trước đó, hồi tháng 10/2019, sau một tháng gia nhập CLB Heerenveen, cân nặng của Văn Hậu là 80 kg. Thời điểm dự U20 World Cup năm 2017, anh chỉ nặng 70 kg. Tăng cân nhưng cơ thể của Văn Hậu cũng đồng thời cân đối hơn, không có mỡ thừa.

Trong những đoạn video Văn Hậu tập luyện được chia sẻ gần đây, dễ nhận thấy thể hình của anh được cải thiện rõ rệt. Vòng ngực, bắp tay, bắp chân của hậu vệ người Thái Bình đều to hơn hẳn so với trước kia. Nhìn cơ bắp của Văn Hậu nhiều người so sánh anh với C. Ronaldo - một trong những cầu thủ có chỉ số hình thể đẹp nhất thế giới hiện nay.

Để có được thành quả như hiện tại, Văn Hậu phải luyện tập rất chăm chỉ. Trong quãng thời gian không thể ra sân vì Covid-19, hậu vệ sinh năm 1999 tập trung cải thiện cơ bắp với các bài tập tạ, chống đẩy...cùng chế độ ăn khoa học.

Văn Hậu chăm chỉ tâp luyện tại nhà trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: NĐV.

Hiện tại, tương lai của Văn Hậu là chủ đề được nhiều người quan tâm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, LĐBĐ Hà Lan quyết định huỷ toàn bộ các giải bóng đá, trong đó có giải vô địch quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc, Văn Hậu chỉ có thể ra sân trở lại sớm nhất vào tháng 9 tới. Có nhiều ý kiến cho rằng Văn Hậu nên về thi đấu ở V-League để được thi đấu nhiều hơn nhằm duy trì phong độ. CLB Hà Nội đang chờ báo cáo từ Heerenveen về trường hợp của Văn Hậu khi hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 tới.