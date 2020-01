Trận Việt Nam - UAE thuộc top đáng xem nhất giải U23 châu Á 0 LĐBĐ châu Á (AFC) xếp cuộc đối đầu giữa Việt Nam và UAE nằm trong top 5 trận đấu đáng xem của vòng bảng giải U23 châu Á 2020.

Giới truyền thông và người hâm mộ đang nóng lòng chứng kiến màn thể hiện của Quang Hải cùng các đồng đội tại giải U23 châu Á 2020. Ảnh: AFC.

Trong trận ra quân ở bảng D, Việt Nam sẽ đối đầu với UAE vào ngày 10/1. AFC đánh giá đây là một trong năm trận đấu đáng xem nhất vòng bảng giải U23 châu Á 2020.

"Không giống như năm 2018, Việt Nam bước vào giải đấu này với vị thế là một trong những đội bóng được chú ý nhất. Họ sẽ đối đầu với UAE trong trận mở màn. Thật thú vị khi xem Quang Hải và các đồng đội đương đầu với áp lực thế nào", bài viết trên trang chủ của AFC nói về trận đấu Việt Nam - UAE.

"Các ngôi sao vàng (Việt Nam) đã có bước tiến ấn tượng kể từ khi giành ngôi Á quân hai năm trước. Họ đoạt chức vô địch AFF Cup 2018, vào tới tứ kết Asian Cup 2019 và vẫn đang tiếp tục mạnh lên từng ngày. Hồi tháng 11, Việt Nam đánh bại UAE với tỷ số 1-0 để giữ ngôi đầu bảng ở vòng loại World Cup 2022.

"UAE từng được đánh giá là mạnh hơn Việt Nam. Tuy nhiên, nếu đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo tiếp tục giành chiến thắng trước đối thủ, đó là minh chứng rõ nét cho thấy đại diện của Đông Nam Á thật sự bước lên một nấc thang mới", trang chủ AFC bình luận thêm.

Để chuẩn bị cho trận đấu với UAE, thầy trò ông Park Hang-seo di chuyển tới Buriram sáng 6/1 và ra sân tập luyện ngay buổi chiều cùng ngày. Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc chốt danh sách 23 Việt Nam dự giải với hai cầu thủ bị loại là tiền vệ Trọng Đại và tiền đạo Trần Danh Trung.

Top 5 trận đấu được chờ đợi nhất vòng bảng U23 châu Á 2020 còn có cuộc so tài Thái Lan - Bahrain (bảng A, ngày 8/1), Trung Quốc - Uzbekistan (bảng C, ngày 12/1), Qatar - Nhật Bản (bảng B, ngày 15/1), Uzbekistan - Hàn Quốc (bảng C, ngày 15/1).

Minh Khang (Theo AFC)