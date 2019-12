Toilet nữ ở SEA Games hai bồn chung một phòng 0 PhilippinesToilet mới xây ở sân vận động Rizal Memorial (Manila) không có vách ngăn giữa hai bồn và được giải thích là do nhầm lẫn của người thi công.

Video trên được đăng trên trang tin tức ABS-CBN của Philippines, kèm theo những chỉ trích về công tác tổ chức SEA Games của nhà chức trách. Toilet nữ mới xây này nằm ở sân vận động Rizal Memorial ở Manila có hai bồn vệ sinh nhưng lại chung một ngăn khiến người dân đặt câu hỏi về sự nghiêm túc của đơn vị tổ chức.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, người phụ trách truyền thông của SEA Games 2019 lên tiếng: "Đây chỉ là sự nhầm lẫn của người thi công. Họ lẽ ra nên đặt một vách ngăn ở giữa".

Lời giải thích này không thể thỏa mãn dư luận. Nhiều trang báo trong khu vực đã đăng tải lại video với sự mỉa mai nước chủ nhà Philippines. Trang Mothership (Singapore) viết: "Chủ nhà SEA Games năm nay nâng tinh thần đồng đội lên một tầm cao mới. Đừng để đồng đội đi một mình, dù có là đi vệ sinh".

Khẩu hiệu của SEA Games năm nay là "We win as one" (Cùng nhau chiến thắng), được chế lại thành "We pee as one" (Cùng nhau vào toilet).

Các VĐV Myanmar được ban tổ chức bố trí xe như xe đưa đón trẻ em mẫu giáo.

Sân tập ở SEA Games có quần áo được phơi trên khán đài.

Đại hội thể thao Đông Nam Á 2019 còn ba ngày nữa mới khai mạc nhưng đã nhận hàng tá chỉ trích từ tất cả các nước tham dự. Trên mạng xã hội, hashtag "SEA Games 2019 thất bại" là từ khóa thịnh hành nhất ở Philippines những ngày qua. Các vận động viên, phóng viên, người hâm mộ đăng tải những hình ảnh thể hiện sự thất vọng: bố trí ba hay bốn người cùng một phòng khách sạn nhỏ, bữa ăn không chất lượng, xe đưa đón vận động viên như xe buýt chở học sinh mẫu giáo, cơ sở chưa hoàn thiện...

SEA Games là đại hội thể thao dành cho 11 nước Đông Nam Á, được tổ chức hai năm một lần. Những kỳ trước SEA Games thường để lại điều tiếng về tính không công bằng ở các môn thể thao có sự can thiệp sâu của trọng tài như các môn biểu diễn, võ thuật.

