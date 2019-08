Tiền vệ Brunei làm thủ môn bất đắc dĩ 0 Trong trận gặp Philippines tối 14/8, thủ môn Riyan của U18 Brunei dính chấn thương khi đội hết quyền thay người nên tiền vệ Adib phải 'đóng thế'.

Tiền vệ Brunei làm thủ môn bất đắc dĩ như Quế Ngọc Hải

Phút 67 trận đấu giữa Brunei và Philippines tại giải U18 Đông Nam Á tối 14/8, thủ môn Riyan dính chấn thương sau một nỗ lực cản phá bóng. Tuy nhiên, khi đó, Brunei đã hết quyền thay người và HLV Stephen Ng Heng Seng buộc phải yêu cầu tiền vệ Adib vào bắt thay Riyan.

Brunei thi đấu rất nỗ lực nhưng do chỉ còn 10 người trên sân, họ không thể chống cự trước sức tấn công mạnh mẽ từ phía Philippines. Thủ thành bất đắc dĩ Adib có một số pha cản phá tốt nhưng anh vẫn phải vào lưới nhặt bóng hai lần. Điều an ủi duy nhất là Brunei có bàn thắng danh dự ở phút 87 do công của Aisan Aiz. Chung cuộc, Philippines giành chiến thắng với tỷ số 4-1.

Adib nhận hai bàn thua sau khi trở thành thủ môn bất đắc dĩ của U18 Brunei. Ảnh: CMH.

Hình ảnh Adib đeo găng đứng trước khung thành của Brunei khiến các CĐV Việt Nam nhớ tới Quế Ngọc Hải. Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia, trung vệ người Nghệ An cũng phải sắm vai thủ môn sau khi Trần Nguyên Mạnh phải nhận thẻ đỏ.

Ở hiệp phụ, chính Quế Ngọc Hải là người phạm lỗi với đối phương khiến tuyển Việt Nam phải chịu phạt đền dẫn tới bàn thắng gỡ hoà 2-2 của Indonesia. Kết quả này khiến thầy trò Nguyễn Hữu Thắng bị loại bởi ở lượt đi họ để thua 1-2 trước đối thủ.