Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn giành giải hay nhất CH Czech

Ban tổ chức Fortuna Liga, giải bóng đá chuyên nghiệp cao nhất ở CH Czech, vừa công bố giải thưởng cá nhân xuất sắc mùa bóng qua. Trong hạng mục thủ môn hay nhất, Filip Nguyễn của CLB Slovan Liberec xếp đầu, vượt qua cả thủ môn Ondřej Kolář của đội vô địch Slavia Prague.

Filip Nguyễn được vinh danh tại giải VĐQG CH Czech. Ảnh: Fortuna Liga.

Filip Nguyễn sinh năm 1992, cao 1,9 m, có bố là người Việt Nam còn mẹ là người Czech. Từ nhỏ anh được đào tạo bóng đá tại CLB danh tiếng Sparta Prague. Filip trải qua nhiều CLB trước khi chuyển đến Slovan Liberec vào năm 2018 và bắt đầu nổi tiếng ở mùa giải này. Sau khi thủ môn số một của Liberec mắc sai lầm, Filip được trao cơ hội bắt chính và từ đó khẳng định được tài năng. Sau 25 trận, anh giữ sạch lưới 12 trận, để thua 19 bàn. Tức trung bình mỗi trận Filip chỉ để thua 0,76 bàn.

Liberec hiện xếp thứ 5 ở giải vô địch CH Czech và nếu giữ vị trí này đến hết vòng đấu cuối diễn ra vào ngày 26/5, đội bóng của Filip Nguyễn sẽ giành quyền đá play-off tranh suất dự vòng sơ loại Europa League mùa sau. Europa League là giải đấu lớn thứ hai ở châu Âu, nơi Chelsea và Arsenal sẽ đá chung kết tranh ngôi vô địch mùa này.

Filip Nguyễn dự tính trở về Việt Nam hè này. Ảnh: bezfrazi.

Với kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu, Filip Nguyễn nhỉnh hơn so với bất kỳ thủ môn nào của Việt Nam lúc này, kể cả Đặng Văn Lâm. Đó là lý do VFF đưa anh vào danh sách theo dõi, có thể liên hệ mời anh về khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam. Áo đấu của Filip tại Liberec có in chữ "Nguyen" ở phía sau, như lời nhắc nhở anh có nửa dòng máu Việt Nam.

Filip Nguyễn gần đây phủ nhận việc anh từ chối khoác áo tuyển Việt Nam. Thủ môn sinh năm 1992 cho biết anh sẽ trở về quê nội vào tháng 6 này để gặp gỡ người thân và một số bạn bè. Mạc Hồng Quân là bạn của Filip Nguyễn khi cả hai có thời gian tập cùng nhau ở Sparta Prague.

Filip chưa từng thi đấu cho các đội tuyển quốc gia ở Czech nên còn khả năng chơi cho Việt Nam.

* Xem thêm hình ảnh về thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn.

Hữu Nhơn