Thầy Park: 'Gặp Thái Lan là chung kết rồi'

HLV Park Hang-seo đánh giá cao Curacao.

Trưa 7/6 HLV Park Hang-seo và tiền đạo Anh Đức dự họp báo trước trận chung kết King's Cup với Curacao. Khi được hỏi ông cảm nhận thế nào trước trận đấu quan trọng, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói ngắn gọn: "Với chúng tôi, trận gặp Thái Lan hôm 5/6 đã là chung kết rồi".

Bản quyền King's Cup năm nay có giá tăng nhiều lần so với mọi năm do sức nóng của trận Thái Lan - Việt Nam, được người hâm mộ hai nước quan tâm. HLV Park trước trận thừa nhận đội chủ nhà đã chuẩn bị kỹ, có thời gian tập luyện lâu hơn và quyết thắng Việt Nam do những thành tích không tốt hơn một năm qua. Việc đánh bại Thái Lan, do đó, giúp ông Park và các học trò cởi bỏ áp lực từ sự mong đợi của người hâm mộ.

Hai đồng nghiệp bắt tay trong buổi họp báo trước trận.

"Curacao là đội bóng mạnh, họ xếp hạng FIFA cao nhất so với những đội còn lại dự giải. Dù vậy, chúng tôi sẽ chơi với hết khả năng và cố gắng giành Cup", HLV Park Hang-seo nói thêm.

"Hầu hết cầu thủ của họ chơi bóng ở Hà Lan, được đào tạo ở châu Âu. Nên họ có ưu thế về thể hình, thể lực hoặc ở châu Âu nên có kỹ thuật cơ bản tốt. Gặp một đội trưởng thành từ châu Âu sẽ là trải nghiệm tốt với cầu thủ Việt Nam".

Việt Nam có buổi tập vào chiều nay 7/6, trước khi đấu với Curacao vào 19h30 ngày 8/6.

Hữu Nhơn