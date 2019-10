Thầy Park chỉnh tóc cho Văn Toàn 0 HLV Park Hang-seo trêu tiền đạo Văn Toàn khi chụp ảnh cùng nhau hôm 14/10 ở họp báo trước trận gặp Indonesia.

HLV Park khiến Văn Toàn cười tươi trước ống kính máy ảnh. Ảnh: Đức Đồng

Theo yêu cầu của ban tổ chức, HLV Park Hang-seo và Văn Toàn đứng tạo dáng chụp ảnh sau khi kết thúc buổi họp báo trước trận. Thầy Park quay sang chỉnh lại kiểu tóc cho cậu học trò lên hình ăn ảnh. Hành động này của nhà cầm quân Hàn Quốc khiến Văn Toàn phì cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Văn Toàn cũng là "nạn nhân" trong câu đùa của HLV Park Hang-seo sau trận đấu với Malaysia ở Mỹ Đình. Khi được hỏi điều gì ông không hài lòng nhất về trận đấu, ông nói: "Đó là việc Văn Toàn không ghi bàn". HLV Park nổi tiếng là người gần gũi với các cầu thủ.

HLV Park thường xuyên trêu học trò. Ảnh: Đức Đồng

Trận đấu với Indonesia không diễn ra ở thủ đô Jakarta mà được dời về Bali vì lý do an ninh. Điều này phần nào gây khó khăn cho sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. "Quãng đường giữa sân tập và khách sạn khá xa. Ở Bali mọi thứ có khó khăn hơn so với tại Jakarta", HLV đội tuyển Việt Nam chia sẻ trước trận. "Ngoài ra, điều kiện mặt sân cũng không thực sự tốt. Chiều nay chúng tôi sẽ kiểm tra mặt cỏ của sân thi đấu để tính toán cho phù hợp".

Trong bảng G ở vòng loại World Cup 2022, Indonesia hiện xếp cuối khi chưa giành được chiến thắng nào sau ba trận, trong đó có trận thua 0-5 trước UAE. Tuy nhiên, thầy Park không vì thế mà đánh giá thấp đối thủ. "Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn. Indonesia thời gian gần đây nhập tịch nhiều cầu thủ, đến từ Hà Lan hay Brazil. Tôi biết họ có năm cầu thủ như vậy và có chất lượng chuyên môn cao", nhà cầm quân 60 tuổi cho biết.

Việt Nam sẽ làm khách của Indonesia, với nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ không thi đấu vì chấn thương. HLV Park thừa nhận ông đã tính đến các phương án thay thế tiền vệ của HAGL, như đưa Huy Hùng hay Đức Huy vào sân, thậm chí có thể kéo Quang Hải về đá tiền vệ trung tâm. Ông Park tự tin vào một chiến thắng cho Việt Nam trong trận đấu diễn ra vào 18h30 ngày mai 15/10.

Hữu Nhơn