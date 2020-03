Sergio Ramos mừng sinh nhật đặc biệt của vợ 0 Thủ quân Real Sergio Ramos cùng ba con trai hát chúc sinh nhật lần thứ 42 và thổi nến mừng bà bầu Pilar Rubio tối 17/3 trong bối cảnh đang cách ly vì Covid-19.

Sergio Ramos mừng sinh nhật vợ

Trên trang cá nhân có hơn 37 triệu người theo dõi, trung vệ Sergio Ramos chia sẻ video cả nhà quây quần trong phòng khách chúc mừng sinh nhật vợ trên nền nhạc ca khúc Right here waiting for you. Sinh nhật của bà bầu Pilar Rubio năm nay đặc biệt khi cả Tây Ban Nha đang phong tỏa vì đại dịch. Cả Sergio Ramos và bà xã hơn 8 tuổi đều đang "thất nghiệp" ở nhà theo khuyến cáo, nên có nhiều thời gian bên các con.

Vợ chồng Sergio Ramos bên ba con trai. Ảnh: Instagram.

Trung vệ 33 tuổi cũng viết những lời ngọt ngào dành cho vợ yêu: "Những ngày này thật hiếm hoi, thật khó khăn nhưng sẽ ổn hơn khi luôn có một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ ở bên. Anh may mắn khi có em ở bên nhiều năm nay, cùng nhau vẽ nên những giấc mơ và tô màu chúng trở thành sự thật. Tâm hồn anh ngập tràn hạnh phúc khi có gia đình. Vợ của anh, anh chúc em những điều hạnh phúc nhất trong sinh nhật và chúng ta sẽ tiếp tục thổi nến cùng nhau với tình yêu thương vô bờ. Anh yêu em Pilar Rubio. Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh".

Bà bầu Pilar Rubio cũng đăng tải video mừng sinh nhật bên chồng con và đáp lại: "Cảm ơn anh rất nhiều vì những màn thể hiện tình cảm dành cho em. Sự thật là dù chúng ta đang đối mặt với tình hình bất thường, món quà tuyệt nhất em có được trong ngày sinh nhật chính là được gần bố con anh. Cảm ơn anh yêu đã khiến em hạnh phúc mỗi ngày, vì một gia đình tuyệt đẹp của chúng ta và vì những khoảnh khắc đặc biệt. Yêu anh rất nhiều".

Bà bầu Pilar Rubio dạy hai con lớn làm bánh trong thời gian nghỉ ở nhà vì Covid-19. Ảnh: Instagram.

MC kiêm người mẫu Pilar Rubio đang mang bầu em bé thứ tư được khoảng 5 tháng nhưng chưa lộ rõ bụng. Vợ chồng Sergio Ramos công khai hẹn hò từ năm 2012 và mới tổ chức đám cưới hoành tráng mùa hè năm ngoái.

Hoàng Trang (Theo AS)