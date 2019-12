Schooling ục ịch nhưng vẫn khó đánh bại

Ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam, tuyển bơi Việt Nam giành HC đồng với thành tích 3 phút 22 giây 45. HC bạc thuộc về đội chủ nhà Philippines với thành tích 3 phút 22 giây 32. Trong ngày thi đấu 6/12, tuyển bơi Việt Nam giành được hai HC vàng đều do công của Ánh Viên ở các nội dung 200m tự do và 200m ngửa nữ.