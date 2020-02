Sao Tottenham lên poster phim ăn theo Oscar

Trước thềm lễ trao giải điện ảnh danh giá Oscar diễn ra rạng sáng 10/2, trang chủ Tottenham khiến fan thích thú khi đăng tải một số poster phim ghép ảnh các sao của đội bóng tương tự với tựa đề của một số bộ phim nổi tiếng. Ảnh trái Son Heung-min trong poster Son in 60 seconds lấy cảm hứng từ bộ phim Gone in 60 seconds của tài tử Nicolas Cage. Ảnh phải, bộ phim Happy Gilmore của danh hài Adam Sandler, thành Happy Gilmoura với hình ảnh Lucas Moura ở trung tâm.