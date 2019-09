Sao Anh tán tỉnh bồ đồng nghiệp 0 Tiền vệ Danny Drinkwater của Burnley bị đánh vì say rượu, tiếp cận bạn gái của đồng nghiệp tại hộp đêm ở Manchester.

Tiền vệ Drinkwater với bên mắt thâm đen, trán sưng và mặt đầy vết xước sau vụ ẩu đả cuối tháng 8. Ảnh: Sun.

Ngôi sao Chelsea đang khoác áo Burnley theo hợp đồng cho mượn. Đầu tháng 9, cả hai CLB thông báo rằng Danny Drinkwater không thể ra sân vì "chấn thương mắt cá chân". Tuy nhiên, The Sun tiết lộ hôm 8/9 rằng nguyên nhân khiến tiền vệ 29 tuổi ngồi ngoài là do bị một nhóm người đánh bên ngoài hộp đêm ở Manchester vài giờ sau khi ngồi dự bị trong trận thua 0-3 của Burnley trước Liverpool hôm 31/8.

Trước khi bị quây đánh bầm dập, cầu thủ Anh uống say trong hộp đêm, ra sức tán tỉnh bạn gái Kgosi Ntlhe - cầu thủ của Scunthorpe United khiến anh này nổi điên. Hai người đàn ông sau đó cãi nhau, lao vào xô xát rồi cả hai đều bị nhân viên hộp đêm tống cổ ra ngoài. Tình hình sau đó với Drinkwater "bi đát" hơn khi bị 6 thanh niên khác đá đấm túi bụi. Ngôi sao Burnley bị tổn thương dây chằng mắt cá, mắt thâm đen, trán sưng vù, má bị vài vết xước, vai và tay thâm tím. Drinkwater phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng.

"Danny uống say khi đi mừng sinh nhật của một người bạn. Buổi tối hôm đó, Danny nhiều lần cố gắng tán tỉnh một bóng hồng xinh đẹp trong hộp đêm khiến cô nàng phát bực yêu cầu anh im lặng, sau đó bạn trai của cô ấy tới đề nghị Danny để bạn gái mình được yên nhưng Danny không buông tha. Hai người đàn ông cãi cọ rồi họ lao vào đánh nhau trước khi bị tống ra ngoài. Một vài gã trai từ đâu đến bắt đầu chỉ trích Danny, hai bên lời qua tiếng lại rồi nhóm người quật ngã cậu ấy xuống đất, dùng vật gì đó cứa vào người và mặt của Danny, liên tiếp đá vào mắt cá chân nhằm hủy hoại sự nghiệp của cậu ấy. Họ biết Danny là ngôi sao Ngoại hạng Anh, máu vương vãi khắp nơi và đó là một cảnh tượng kinh khủng. Cậu ta thực sự say mèm và không nhớ nhiều về vụ bị tấn công. Ngày hôm sau, một người bạn phải kể lại toàn bộ câu chuyện.", một nguồn tin tiết lộ với The Sun.

Tiền vệ 29 tuổi đăng quang Premier League với Leicester năm 2016. Ảnh: Sun.

Drinkwater sau đó được một người bạn dìu lên vỉa hè rồi đưa lên taxi để về nhà. Sau khi tỉnh táo vào sáng hôm sau, Drinkwater kinh hãi khi nhìn trong gương thấy gương mặt mình xây xát. Anh lo lắng bị HLV phát hiệu nguyên nhân của chấn thương nên bay sang Tây Ban Nha "lánh nạn" đợi đến khi gương mặt bớt sưng mới trở về. Cầu thủ từng ba lần khoác áo Tam sư không báo cảnh sát về vụ việc. Không có báo cáo nào cho thấy hậu vệ Ntlhe liên quan tới vụ hành hung.

Hồi tháng 5, tiền vệ 29 tuổi bị treo bằng 20 tháng sau khi lái chiếc Range Rover vào tường và bị kiểm tra nồng độ cồn gấp hai lần mức độ cho phép. Drinkwater nhiều lần được trông thấy uống rượu say xỉn ra khỏi hộp đêm, từng cãi nhau gay gắt với một thành viên trong gia đình.

Ngôi sao người Anh đăng quang Premier League với Leicester City năm 2016, một năm sau anh sang Chelsea với bản hợp đồng 5 năm trị giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên kể từ đó sự nghiệp của Drinkwater xuống dốc. Một năm rưỡi nay, Drinkwater không thi đấu một trận nào ở Premier League.

Drinkwater trong màu áo tuyển Anh. Ảnh: Sun.

Hoàng Trang (Theo The Sun)