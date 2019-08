Sala và phi công 'bị ngộ độc' trước khi rơi xuống biển 0 Cầu thủ tử nạn trong vụ rơi máy bay hồi tháng một Emiliano Sala được phát hiện có nồng độ khí CO trong máu ở mức nguy hiểm.

Cầu thủ xấu số Emiliano Sala tử nạn trong chuyến bay trở về Cardiff City chuẩn bị hội quân với đội bóng mới hôm 21/1. Ảnh: Sun.

Theo kết quả mới công bố từ chi nhánh điều tra tai nạn hàng không (AAIB), nồng độ khí độc CO trong máu của Sala ở mức 58%, có thể gây ra tình trạng bất tỉnh và đau tim. AAIB cho rằng có thể cả cựu tiền đạo Argentina và phi công David Ibbotson nhiễm độc khí CO trong buồng lái, không còn tỉnh táo khi máy bay rơi xuống biển trên đường từ Pháp sang xứ Wales hôm 21/1. Cơ quan này cũng phán đoán khí CO tràn vào buồng lái do rò rỉ mối hàn hoặc qua hệ thống thông gió. Tuy nhiên The Sun cho biết, hiện vẫn chưa thể khẳng định hai người qua đời trên máy bay vì bị nhiễm độc hay tử nạn vì những vết thương do máy bay bị rơi.

Thi thể Sala đã tìm thấy hồi tháng hai trong khi phi công Ibbotson vẫn mất tích. AAIB xác nhận, có thể phi công 59 tuổi cũng bị ngộ độc CO như Sala và bị ảnh hưởng tới việc điều khiển máy bay.

"CO là sát thủ vô hình, người phi công không thể nhận biết được. Khi bị nhiễm độc, phi công không thể tiếp tục lái dù chúng ta thực sự không biết thực trạng thể chất của ông ấy khi máy bay rơi xuống biển. Có vẻ thảm kịch là do lỗi của máy bay chứ không phải người lái. Đã có một lỗi về cơ khí khiến CO bay vào buồng lái dù khả năng này thực sự hiếm. Vấn đề ở đây có thể liên quan tới việc bảo dưỡng bởi nếu có rò rỉ khí, máy bay không được phép cất cánh", chuyên gia hàng không Julian Bray cho biết.

Phi công David Ibbotson bị cho là người chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn máy bay dù ông cũng mất tích đến giờ chưa tìm thấy xác. Tuy nhiên công bố mới của AAIB phần nào minh oan cho phi công 59 tuổi. Ảnh: Sun.

Thông tin mới hé lộ gây chú ý bởi trong cuộc điều tra sơ bộ trước đó, Sala được cho là qua đời do "chấn thương đầu và khắp cơ thể", thi thể bị hủy hoại tới mức phải nhận diện bằng dấu vân tay. Phi công Ibbotson cũng bị đổ lỗi là nguyên nhân bi kịch khi bị phát hiện mù màu, không thể lái ban đêm và không có bằng lái máy bay chở khách.

Emiliano Sala qua đời ở tuổi 28 sau khi chiếc máy bay hạng nhỏ Piper PA-46 Malibu chở anh biến mất trên màn hình radar rồi rơi xuống biển ở đảo Channel, eo biển Manche nằm giữa Anh và Pháp hôm 21/1. Chân sút người Argentina tử nạn trong chuyến bay từ Nantes về Cardiff để hội quân khi vừa hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng, chưa tập một buổi nào với đội bóng mới.

Hoàng Trang (Theo The Sun)