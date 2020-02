Rộ tin Brooklyn và bạn gái chuẩn bị đính hôn 0 Vic được cho là ủng hộ con trai cả Brooklyn ngỏ lời cầu hôn người đẹp hơn 4 tuổi Nicola Peltz dù đôi trẻ mới hẹn hò được 4 tháng.

Brooklyn đang say đắm bên bạn gái Nicola Peltz dù nàng hơn chàng 4 tuổi. Ảnh: Twitter.

Tờ Mirror dẫn lời một người bạn của gia đình Becks tiết lộ Brooklyn chuẩn bị ổn định cuộc sống riêng dù chưa tròn 21 tuổi và mới hẹn hò Nicola Peltz chưa lâu. Người yêu của chàng trai nhà Becks là con gái tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và là diễn viên từng xuất hiện trong bom tấn Transformers: Age of Extinction (vai Tessa Yeager) hay The Last Airbender (vai Katara).

Người này tin rằng Vic cũng muốn đôi trẻ nắm tay nhau vào lễ đường và chúc phúc con trai yên bề gia thất. "Victoria nghĩ rằng kết hôn với Nicola là điều lý tưởng. Cô ấy có ấn tượng tốt với bạn gái của con trai. Kể từ ngày hẹn hò với Nicola, Brooklyn hạnh phúc và trầm tính hơn. Victoria cũng rất vui vì Nicola cũng giàu có nên không có chuyện yêu Brooklyn vì lý do tài chính", nguồn tin thổ lộ.

Cậu cả nhà Becks và người đẹp hơn 4 tuổi công khai đi bên nhau từ tháng 11 năm ngoái nhưng được cho là bắt đầu hẹn hò từ tháng 10. Tháng 12/2019, Nicola đưa Brooklyn giới thiệu với gia đình và đôi trẻ có những cử chỉ thân mật trong bữa tối cùng gia đình người đẹp. Chàng trai 20 tuổi quấn quýt bên nữ diễn viên Mỹ suốt từ đầu năm. Vì đang ở Mỹ với Nicola, Brooklyn cũng vắng mặt trong buổi giới thiệu bộ sưu tập mới của Vic tại London hôm 16/2. Những năm trước đó, cậu cả nhà Becks luôn đồng hành cùng bố và các em tới ủng hộ mẹ.

Vic trong buổi giới thiệu sản phẩm mới sáng 16/2 tại London. Ảnh: AFP.

Becks cùng ba con là Romeo, Cruz và Harper ngồi trên hàng ghế đầu cổ vũ Vic trong khi Brooklyn vắng mặt. Ảnh: Reuters.

Trước khi yêu Nicola Peltz, Brooklyn có 9 tháng sóng gió bên người mẫu Hana Cross. Cả hai từng rất mặn nồng nhưng thời gian ngắn trước khi chia tay, đôi trẻ thường xuyên được trông thấy cãi vã, khóc lóc giận hờn ở ngoài đường. Vợ chồng Becks được cho là rất lo lắng chuyện tình yêu của con trai cả nên "thở phào" khi Brooklyn và Hana Cross đường ai nấy đi hồi tháng 8.

Hoàng Trang (Theo Mirror)