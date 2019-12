Quý Phước được hai bác sĩ massage sau khi thi 0 Tuyển bơi Việt Nam có ba bác sĩ riêng để chăm sóc sức khoẻ cho các VĐV nhằm đạt kết quả tốt nhất khi thi đấu tại SEA Games 30.

Huy Hoàng được hai bác sĩ massage sau phần thi vòng loại 200 m tự do nam sáng 7/12. Ảnh: Đương Phạm.

Sau phần thi sáng 7/12, Quý Phước được hai bác sĩ của tuyển bơi Việt Nam massage ngay trên sàn của Cung thể thao dưới nước New Clark City, Philippines. Bên cạnh, kình ngư Huy Hoàng cũng được một chuyên viên y tế chăm sóc "tận răng". Tại SEA Games 30, tuyển bơi Việt Nam được giao chỉ tiêu giành 13-14 HC vàng. Các tuyển thủ phải thi đấu liên tục nhiều nội dung trong cùng một ngày. Chính vì thế, đoàn thể thao Việt Nam bố trí ba bác sĩ riêng để phục vụ cho Ánh Viên và các đồng đội.

Ở phần thi vòng loại 200 m tự do nam, Quý Phước về nhất heat 1 với thành tích 1 phút 51 giây 05 giây và giành quyền vào vòng chung kết. Tuy nhiên, anh vẫn kém VĐV Malaysia Sim Welson tới 2,35 giây. Trong khi đó, Huy Hoàng chỉ về thứ 10 (2 phút 2 giây 88) và bị loại. Đây không phải là nội dung thế mạnh của kình ngư quê Quảng Bình - người trước đó phá kỷ lục ở đường đua 400 m và 1.500 m tự do.

Bên cạnh Quý Phước, Huy Hoàng (phải) cũng được bác sĩ chăm sóc. Ảnh: Đương Phạm.

Hy vọng HC vàng của tuyển bơi Việt Nam trong ngày thi đấu 7/12 tiếp tục được đặt vào Ánh Viên. Kình ngư người Cần Thơ giành quyền vào chung kết ở hai nội dung 400 m tự do và 100 m ngửa. Tại vòng loại 400 m tự do, Ánh Viên về nhì với thành tích 4 phút 21 giây 53, kém VĐV Singapore Gan Ching Hwee 0,33 giây. Cô cũng xếp thứ hai chung cuộc ở vòng loại 100 m ngửa với thành tích 1 phút 4 giây 64., kém VĐV chủ nhà Philippines Isleta Chloe Kennedy Anne 0,12 giây.

Sau ba ngày thi đấu, tuyển bơi Việt Nam hiện giành được 6 HC vàng, trong đó Ánh Viên giành được ba chiếc (200 m hỗn hợp, 200 m tự do và 200 m ngửa). Ba chiếc HC vàng còn lại thuộc về Huy Hoàng (1.500 m tự do và 400 m tự do) và Trần Hưng Nguyên (200 m hỗn hợp nam).

Minh Khang (từ Philippines)