Petr Cech thi đấu ice hockey 0 Cựu thủ môn Chelsea Petr Cech có trận đấu ra mắt thành công trong màu áo đội ice hockey Guilford Phoenix, Anh, hôm 13/10.

Huyền thoại của The Blues cũng chơi ở vị trí thủ môn quen thuộc giống như hồi còn thi đấu trên sân cỏ. Sau ba hiệp chính hòa 2-2, hai đội không bên nào ghi được thêm bàn thắng trong hiệp phụ nên bước vào phần phân định thắng thua bằng penalty. Petr Ceck đẩy được cú đánh bóng đầu tiên của đối phương trước khi hai cầu thủ khác của Swindon Wildcats đánh puck hỏng giúp Phoenix giành phần thắng. Thủ môn một thời cũng nhận giải Cầu thủ hay nhất trận.

"Tôi vui khi có cơ hội thi đấu với Phoenix để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Tôi hy vọng có thể giúp đội trẻ đạt mục tiêu của mùa giải và cố gắng giành chiến thắng càng nhiều càng tốt khi có cơ hội ra sân. Sau 20 năm làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, với tôi được chơi ice hockey là trải nghiệm tuyệt vời khi được thi đấu môn thể thao mình yêu mến từ khi còn là một đứa trẻ", cựu thủ môn người CH Czech chia sẻ trước trận ra mắt.Đội icehockey của cựu thủ thành 37 tuổi là dự bị cho đội Guidford Flames đang thi đấu ở giải quốc gia Anh.

Petr Cech cũng chơi ở vị trí thủ môn trong môn khúc côn cầu trên băng. Ảnh: Sun.

Cech hiện là giám đốc thể thao của Chelsea. Trong một trận đấu hồi tháng 4, cựu thủ môn 37 tuổi cho thấy đã sẵn sàng chuyển sang môn thể thao mới khi khoe mũ bảo hiểm đặc biệt in hình các biểu tượng của London - nơi anh coi là quê hương thứ hai - như cờ nước Anh, Cầu Tower, Tháp đồng hồ Big Ben hay vòng quay London Eye. Mũ cũng in phù hiệu của Chelsea và Arsenal - hai đội bóng Cech từng khoác áo. Thủ thành một thời chọn áo số 39 và in hình Dominik Hasek ở miếng bảo hộ cằm. Hasek là một trong những huyền thoại làng khúc côn cầu trên băng và cũng là đồng hương của Cech.

Cận cảnh mũ bảo hiểm độc đáo của Petr Cech. Ảnh: Skysports.

Hoàng Trang (Theo The Sun)