Nhận ‘mưa vàng’, Việt Nam vẫn bị Indonesia vượt mặt

Một ngày thi đấu đầy thành công của Ánh Viên. Kình ngư người Cần Thơ giành HC vàng 200m tự do với thành tích 2 phút 0 giây 75 dù xuất phát chậm hơn so với đối thủ. Sau huy chương 200 mét tự do nữ, Ánh Viên còn đoạt thêm HC vàng 200 mét ngửa với thành tích 2 phút 15 giây 32. Tuy nhiên, Ánh Viên chưa phá được kỷ lục do chính cô tạo ra ở kỳ SEA Games trước với thành tích 2 phút 13 giây 64.