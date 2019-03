Người đẹp tiết lộ tin nhắn 'đòi cắn mông' của C. Ronaldo

Chân dài 26 tuổi chia sẻ về cuộc gặp với siêu sao Bồ Đào Nha vài năm trước trên truyền hình. Ảnh: ATVPeru.

Người đẹp Venezuela gây chú ý khi tiết lộ những tin nhắn ướt át C. Ronaldo gửi cho cô qua WhatsApps trong một trương trình truyền hình trực tiếp của Peru. Đoạn chát tán tỉnh thân mật diễn ra ba năm trước nhưng giờ mới được Alexandra Mendez công bố trong bối cảnh chân sút 34 tuổi vừa khiến cả thế giới ngả mũ với hattrick vào lưới Atletico Madrid tại lượt về vòng 1/8 Champions League.

Theo The Sun, Mendez chia sẻ rằng hai người gặp nhau trong một lần cô tới xem bóng đá cùng một nhóm bạn đồng hương đang nghỉ hè ở Tây Ban Nha. C. Ronaldo hỏi xin số điện thoại của người đẹp qua Instagram, sau đó gửi ảnh chụp màn hình một khoảnh khắc khoe vòng ba nóng bỏng của Mendez với sự ngưỡng mộ. Anh chàng láu lỉnh hỏi làm thế nào để kiểm tra xem thật hay không. Hai người cá cược vui rằng nếu ghi bàn, C. Ronaldo sẽ được cắn vòng ba của Mendez.

Mendez cho xem tin nhắn tán tỉnh của C. Ronaldo

Bóng hồng Venezuela khẳng định, giữa hai người không có sự thân mật nào dù gặp nhau sau trận đấu. "Chuyện xảy ra khoảng ba năm rồi. Mùa hè năm ấy anh ta gặp cô bạn gái bây giờ", người đẹp 26 tuổi đùa rằng đáng lẽ người ở bên cạnh CR7 hiện nay là cô chứ không phải Georgina Rodriguez.