Messi giành giải The Best 0 Lionel Messi bất ngờ đánh bại Virgil Van Dijk của Liverpool cho giải thưởng Cầu thủ hay nhất thế giới do FIFA trao tặng.

Messi vượt Ronaldo để có nhiều danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới hơn. Ảnh: FIFA.

Đây là lần thứ 6 ngôi sao Argentina được bầu là người hay nhất thế giới bóng đá, sau các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015. Trong lễ trao giải diễn ra tối 23/9 tại Milan (Italy), Messi được tôn vinh mà vắng mặt Cristiano Ronaldo, người trước đó tay bắt mặt mừng với anh trong đêm trao giải Cầu thủ hay nhất châu Âu ít tuần trước. HLV của Juventus Maurizio Sarri cho biết C. Ronaldo gặp một chấn thương nhẹ, nên vì thế không thể di chuyển xa.

Giải "The Best" được bầu chọn bởi 400 HLV, cầu thủ và các nhà báo uy tín do FIFA đề cử. Ngoài giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm, FIFA cũng công bố Đội hình tiêu biểu của năm gồm Alisson, Matthijs de Ligt, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Marcelo, Luka Modric, Frenkie de Jong, Eden Hazard, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Messi đoạt giải The Best

Ở hạng mục của nữ, ngôi sao người Mỹ Megan Rapinoe giành giải Cầu thủ hay nhất khi giúp đội tuyển quốc gia vô địch World Cup mùa hè qua. Jurgen Kloop của Liverpool giành giải HLV hay nhất thế giới.

Các giải thưởng The Best 2019

Nam cầu thủ hay nhất: Lionel Messi

Nữ cầu thủ hay nhất: Megan Rapinoe

Nam HLV hay nhất: Jurgen Klopp

Nữ HLV hay nhất: Jill Elliss

Thủ môn hay nhất: Alisson Becker

Nữ thủ môn hay nhất: Sari van Veenendaal

Bàn thắng đẹp nhất: Daniel Zsori

Giải fair-play: Marco Bielsa

Hữu Nhơn (Theo BBC)