Messi đáp lại lời mời ăn tối của C. Ronaldo 0 Tiền đạo Barca Lionel Messi khẳng định sẽ nhận lời mời ăn tối của kình địch C. Ronaldo nhưng cũng thú thật rằng không chắc chuyện đó có xảy ra hay không.

Messi và C. Ronaldo tại lễ trao giải của UEFA ở Monaco hôm 29/8. Ảnh: AFP.

Tại lễ trao giải của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA hôm 29/8, siêu sao Bồ Đào Nha gây bất ngờ khi ngỏ ý muốn mời kình địch suốt hơn thập niên qua một bữa tối. Đáp lại phát biểu thân tình của C. Ronaldo lúc đó, Messi cười rất tươi nhưng không nói gì. Hôm 12/9, khi trả lời phỏng vấn của tờ Sport chân sút Argentina mới chia sẻ.

"Tôi thấy không vấn đề gì với điều đó. Tôi vẫn luôn nói rằng bản thân không có hiềm khích gì với anh ấy. Có thể chúng tôi chưa phải là bạn bởi chưa từng là đồng đội nhưng vẫn thường gặp nhau ở các buổi lễ trao giải và không có vấn đề gì cả. Thật ra chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá lâu tại sự kiện gần nhất. Tôi không biết liệu có bữa tối đó không bởi không rõ liệu con đường của cả hai có giao nhau ở đâu đó. Mỗi người chúng tôi đều có cuộc sống riêng và cam kết riêng. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ nhận lời đề nghị ấy", Messi cho biết.

Khi được hỏi liệu có khả năng nhận Quả bóng vàng năm nay hay không, chân sút Argentina thổ lộ rằng anh không quan tâm vì từng khẳng định "danh hiệu cá nhân chỉ là thứ yếu".

Messi và C. Ronaldo tiếp tục đua tranh danh hiệu The Best của FIFA với Van Dijk của Liverpool. Buổi lễ của FIFA sẽ diễn ra vào 23/9.

Cặp sao được coi là kình địch nói chuyện vui vẻ trong buổi lễ của UEFA diễn ra tại Monaco cuối tháng 8. Ảnh: AFP.

Tại lễ trao giải của UEFA tổ chức tại Monaco hôm 29/8, C. Ronaldo và Messi xếp sau Van Dijk của Liverpool - người giành giải Cầu thủ hay nhất châu Âu. Tuy nhiên, hai danh thủ vốn được coi là kình địch khiến fan thích thú khi trò chuyện rôm rả suốt buổi, khác hẳn những buổi lễ trao giải trước suốt 10 năm nay. Siêu sao Juventus khẳng định anh và Messi có mối quan hệ tốt và hẹn ăn tối với đồng nghiệp trong tương lai.

Trong khi C. Ronaldo ghi được một bàn thắng cho Juventus từ khi mùa giải mới khởi tranh cuối tháng 8, Messi vẫn ngồi ngoài vì chấn thương. Tiền đạo 32 tuổi tiếp tục vắng mặt trong trận gặp Valencia cuối tuần này và chưa chắc có thể dự trận mở màn Champions League của Barca với Dortmund giữa tuần sau.

Hoàng Trang (Theo Metro)