Messi cười tươi khi C. Ronaldo hẹn ăn tối 0 Cristiano Ronaldo và Messi thân mật, nói chuyện với nhau trong lễ trao giải của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đêm 29/8.

Tối 29/8, cả C. Ronaldo lẫn Messi đều có mặt trong đêm trao giải của UEFA tại Monaco. Hai danh thủ nằm trong top ba ứng viên cho giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Âu mùa trước, nhưng cả hai có lẽ đều biết khó lòng cạnh tranh với Virgil Van Dijk của Liverpool, đội đương kim vô địch Champions League.

C. Ronaldo ngồi giữa trong top ba ứng viên cho giải thưởng UEFA. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên suốt buổi C. Ronaldo và Messi thân mật chuyện trò, khác hẳn với những lễ trao giải khác hơn 10 năm qua. CR7 là người chủ động bắt tay Messi khi chạm mặt ở hàng ghế đầu dành cho những cầu thủ xuất sắc. Giữa những phần giới thiệu trao giải, ngôi sao Barca cũng xoay qua thì thầm với cựu tiền đạo Real Madrid.

Khi người dẫn chương trình đến hỏi liệu cả hai có nhớ nhau không khi C. Ronaldo đã không thi đấu ở Tây Ban Nha một năm qua, C. Ronaldo hào hứng chia sẻ, bày tỏ ý định mời Messi ăn tối. "Tôi và Messi đã chia sẻ sân khấu này 15 năm qua. Tôi không rõ trong lịch sử bóng đá có hai người nào làm điều tương tự chưa. Không dễ đâu. Chúng tôi có mối quan hệ khá tốt. Dù lúc này chưa ăn tối cùng nhau bao giờ, tôi hy vọng tương lai có thể mời cậu ấy", C. Ronaldo nói trong khi Messi cười tươi.

Messi và C. Ronaldo trò chuyện thân tình. Ảnh: AFP.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng đính chính việc một số tờ báo trích dẫn sai việc anh nói muốn giải nghệ vào năm sau. C. Ronaldo khẳng định sẽ thi đấu thêm nhiều năm nữa. "Hai, ba năm nữa tôi vẫn sẽ có mặt ở đây. Những người ghét tôi ư, họ vẫn sẽ thấy tôi ở đây", tiền đạo 34 tuổi khẳng định.

C. Ronaldo không nhận giải thưởng nào vào đêm 29/8. Van Dijk nhận giải Cầu thủ hay nhất và hậu vệ hay nhất châu Âu. Trong khi Messi có giải thưởng phụ Tiền đạo hay nhất.

Hữu Nhơn