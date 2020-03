Mẹ C. Ronaldo bị đột quỵ 0 Siêu sao C. Ronaldo đã bay về quê nhà Madeira, Bồ Đào Nha, ở bên mẹ sau khi bà bị đột quỵ phải nhập viện sáng sớm 3/3.

C. Ronaldo bên mẹ và con trai đầu lòng Cristiano Jr. Ảnh: Sun.

Mẹ C. Ronaldo được đưa tới bệnh viện Dr Nelio Mendonca trên đảo Madeira lúc 5h sáng. Truyền thông địa phương cho biết, bà Dolores "tỉnh táo và ổn định" sẽ trải qua các cuộc kiểm tra trong vài giờ tới để xác định tình hình sức khỏe. Trước đó, mẹ chân sút Juventus đã được loại bỏ cục máu nghẽn ở động mạch. Gia đình bà Dolores được cho là đã đề nghị dịch vụ y tế địa phương tôn trọng sự riêng tư khi bà trong phòng cấp cứu. Bệnh viện và các con của bà Dolores chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc. Đại diện của C. Ronaldo ở Bồ Đào Nha cũng không có phản hồi về thông tin sức khỏe của mẹ thân chủ.

The Sun cho biết, C. Ronaldo đã bay từ Italy về quê nhà và có mặt ở Madeira khoảng 16h giờ địa phương. Một kênh truyền hình Madeira cho biết, cú đột quỵ của bà Dolores "nghiêm trọng" và khoảng 12 tiếng sau đó là thời gian "quyết định". Hôm cuối tuần, mẹ C. Ronaldo còn chia sẻ trên trang cá nhân có hơn hai triệu người theo dõi khoảnh khắc vui vẻ và thảnh thơi đi dạo ở hòn đảo quê nhà Madeira.

Hai ngày trước khi đội quỵ phải vào viện, bà Dolores còn đăng ảnh vui vẻ đi dạo ở quê nhà. Ảnh: Instagram.

Đầu năm ngoái, bà Dolores bất ngờ thổ lộ về việc bị tái phát ung thư vú, phải phẫu thuật bên ngực còn lại trước chuyến đi sang Italy mừng sinh nhật 34 tuổi của C. Ronaldo. Trước đó vào năm 2007, người phụ nữ 65 tuổi phải cắt bỏ khối u bên ngực phải và dùng thuốc để điều trị ung thư. Hai năm sau, tiền đạo Bồ Đào Nha đã quyên góp 100.000 bảng cho bệnh viện chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Hôm 1/3, siêu sao Bồ Đào Nha tranh thủ không phải thi đấu, bay tới Madrid, Tây Ban Nha, xem trận El Clasico giữa đội bóng cũ Real và kình địch Barca sau đó trở lại Turin. C. Ronaldo đáng lẽ cũng phải ra sân hôm 1/3 ở Serie A nhưng trận đấu giữa Juventus và Inter Milan bị hoãn do Covid-19 đang lan nhanh ở Italy.

C. Ronaldo là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Siêu sao Bồ Đào Nha rất nghe lời mẹ và bà Dolores cũng nhiều lần ra mặt bảo vệ con trai. Ảnh: Sun.

Hoàng Trang (Theo The Sun)