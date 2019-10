Maradona ngồi 'ngai vàng' chỉ đạo học trò 0 Huyền thoại Argentina Diego Maradona được CLB cũ Newell's Old Boys chào đón như người hùng hôm 29/10 dù ông trở về với tư cách là HLV đối thủ Gimnasia.

Maradona ngồi 'ngai vàng' chỉ đạo học trò

"Cậu bé vàng" bước vào sân Estadio Marcelo Bielsa trong tràng vỗ tay nhiệt liệt từ khán đài. Sau khi tặng Maradona bức tranh in hình chính ông, ban quản lý sân nhà Newell 's Old Boys mang ra một chiếc ghế như ngai vàng có in chữ "Chúa" dành riêng cho huyền thoại Argentina. Trong niềm xúc động, Maradona phát biểu rằng ông muốn một ngày nào đó sẽ dẫn dắt đội bóng cũ. Nhà vô địch World Cup chỉ có một mùa giải khoác áo Newell's Old Boys năm 1993 và 5 lần ra sân nhưng vẫn được chào đón như người hùng.

Maradona ngồi ngai vàng xem các học trò thi đấu. Ảnh: TNT Sports.

Trận đấu diễn ra đúng một ngày trước sinh nhật tuổi 59 của "Cậu bé vàng". Gimnasia sau đó giành chiến thắng 4-0 trước đội bóng cũ của thầy. Đây là trận thắng thứ hai của Gimnasia kể từ khi Maradona về dẫn dắt hồi tháng 9.

Giành được ba điểm nhưng đội bóng của huyền thoại Argentina vẫn xếp áp chót bảng xếp hạng với 7 điểm sau 10 vòng đấu. Trong khi đó Newell's Old Boys xếp thứ 7.

Gimnasia giành chiến thắng mừng sinh nhật huyền thoại Argentina. Ảnh: TNT Sports.

Hoàng Trang (Theo Sportstar)