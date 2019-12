Lịch thi đấu V-League 2020 sẽ phụ thuộc vào đội U23 0 Nếu U23 Việt Nam giành vé dự Olympic tại Nhật Bản, V-League 2020 sẽ kết thúc muộn để tạo điều kiện cho các cầu thủ có thời gian chuẩn bị cho giải đấu.

Quế Ngọc Hải (thứ hai từ phải qua) tham gia bốc thăm lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020. Ảnh: VPF.

Chiều 27/12, Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải quốc gia 2020. Theo đó, ban tổ chức lên hai phương án lịch thi đấu mùa giải tới dựa theo thành tích của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, diễn ra từ 8 đến 26/1 ở Thái Lan.

Nếu U23 Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 (nằm trong top 3 tại giải U23 châu Á), Cup Quốc gia sẽ khai mạc vào ngày 9/2 và dự kiến kết thúc vào ngày 31/10. V-League 2020 dự kiến khởi tranh vào ngày 29/2 và khép lại vào ngày 26/9. Điều này giúp tuyển quốc gia cùng U23 Việt Nam có đủ thời gian chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 và Olympic Tokyo trong giai đoạn giữa mùa giải.

Nếu U23 Việt Nam không thể giành quyền tham dự Olympic, lịch khai mạc các giải đấu trong nước được giữ nguyên nhưng sẽ kết thúc sớm hơn. Cup Quốc gia dự kiến kết thúc ngày 3/10. V-League 2020 sẽ khép lại vào ngày 26/9.

V-League 2020 quy tụ 14 CLB chuyên nghiệp và quy chế thi đấu tại giải đấu năm nay vẫn giữ nguyên so với mùa giải trước. Mỗi đội được đăng ký ba cầu thủ ngoại và một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài. Riêng với ba CLB là TP HCM, Hà Nội FC và Than Quảng Ninh được đăng ký 4 cầu thủ ngoại và một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài do đại diện cho Việt Nam tham dự các giải đấu của châu Á và Đông Nam Á.

Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 sẽ bắt đầu với trận tranh Siêu Cup giữa CLB Hà Nội và TP HCM vào ngày 7/2/2020.

Kết quả bốc thăm các cặp đấu vòng mở màn V-League 2020 (ngày giờ cụ thể sẽ được thông báo sau)

Sài Gòn FC - SLNA

Bình Dương - SHB Đà Nẵng

Hoàng Anh Gia Lai- Than Quảng Ninh

Thanh Hóa - Hải Phòng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh-Viettel

Hà Nội- Nam Định

Quảng Nam - TP HCM