Khai mạc SEA Games 30 rực rỡ sắc màu và âm nhạc

Trong khi các nghệ sỹ biểu diễn ở Philippines Arena, ở Cung điền kinh trong tổ hợp New Clark Sport Hub, võ sĩ quyền Anh huyền thoại người Philippines Manny Pacquiao (trái) châm ngọn đuốc thắp sáng đài lửa SEA Games 2019. Pháo hoa cũng được bắn lên từ khu hợp New Clark City Sports Hub ở tỉnh Tarlac cách Manina khoảng 120 km. Buổi lễ kết thúc với hình ảnh 11 nghệ sĩ nước chủ nhà đại diện cho 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 30 hát vang ca khúc chủ để We win as one.