Huyền My thân mật với thủ môn CLB Viettel

Với gương mặt điển trai và chiều cao ấn tượng 180cm, Thế Tài nhanh chóng gây được ấn tượng với Huyền My. 'Nếu không biết trước Thế Tài là cầu thủ thì có lẽ My nghĩ rằng anh chàng này là một người mẫu hoặc diễn viên với chiều cao khủng, gương mặt điển trai và nụ cười rất có duyên. Quả thực là My đã có chút choáng ngợp với ‘nhan sắc’ của cậu ấy', Huyền My nói về chàng thủ môn của Viettel.