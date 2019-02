HLV Park: 'Việt Nam biết đá tấn công để chiến thắng'

"Chúng tôi rất khó khăn để vào được vòng 16 đội nhưng trận đấu này, Việt Nam chứng minh đội không chỉ biết phòng ngự mà có thể tấn công để giành chiến thắng. Tôi luôn muốn học trò thể hiện tốt nhất trên sân, ngay cả khi bị dẫn trước", ông Park mở đầu buổi họp báo sau trận Việt Nam - Jordan.

Theo thống kê của Livescore.com, Việt Nam có tổng cộng 13 pha dứt điểm so với 8 của Jordan, trong đó có 7 cú sút trúng đích so với ba của đối thủ. Các học trò của HLV Park cũng vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng, 58% so với 42%.

Trước đó, một bài viết trên Fox Sports Asian chỉ trích Việt Nam chơi tiêu cực, phòng ngự số đông và tấn công thiếu ý tưởng.

Nhận xét về trận đấu, ông Park nói: "Tôi không nghĩ Jordan lại chơi thận trọng tới như vậy. Đối thủ phòng ngự trong hiệp một còn chúng tôi thi đấu chủ động hơn. Khi phân tích, chúng tôi biết Jordan hay chơi bóng dài. Chúng tôi tập luyện và chống bóng dài để đối phó. Hôm nay, chúng tôi đẩy cao hàng phòng ngự cao hơn thường lệ để chống phản công, Huy Hùng được lựa chọn và cậu ấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Chia sẻ cảm xúc về loạt luân lưu, thầy Park nói: "Loạt đá luân lưu hôm nay rất hoàn hảo, ngoại trừ cú đá của Minh Vương. Đá hỏng nhưng cậu ấy vẫn là một sự lựa chọn tốt".

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo không quên cảm ơn người hâm mộ và cả giới truyền thông luôn tiếp sức cho đội bóng: "Chúng tôi có chiến thắng thứ hai tại Asian Cup và vào tứ kết. Điều khiến tôi hài lòng là nhiều phóng viên Hàn Quốc và Việt Nam cùng có mặt ở đây hôm nay. Đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn người hâm mộ luôn tới sân cổ vũ cho đội bóng".