FIFA bị tố gian lận phiếu bầu cho Messi 0 LĐBĐ Ai Cập, HLV Sudan và đội trưởng Nicaragua lên tiếng nghi ngờ tính xác thực của phiếu bầu trong cuộc đua danh hiệu The Best của FIFA.

Messi lần thứ 6 nhận giải Cầu thủ hay nhất năm trong Gala The Best của FIFA hôm 23/9. Ảnh: AFP.

Trong Gala trao giải The Best của FIFA tối 23/9 tại Milan, Messi bất ngờ vượt qua Virgil Van Dijk để lần thứ 6 nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới. Chỉ một tháng trước đó, siêu sao Barca về sau đồng nghiệp tại Liverpool trong cuộc đua Cầu thủ hay nhất châu Âu. Thủ quân tuyển Argentina có hiệu suất ghi bàn đáng nể nhưng thành tích tập thể được cho là mờ nhạt, không thể so sánh với việc Van Dijk giành Champions League cùng Liverpool hay phong độ ấn tượng của C. Ronaldo trong màu áo Juventus ở mùa giải đầu tiên. Chiến thắng của Messi khiến không ít người ngạc nhiên nhất là sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bị một số cầu thủ và Liên đoàn thành viên tố gian lận.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Ai Cập liên lạc yêu cầu giải thích lý do phiếu bầu của HLV tuyển quốc gia Shawkie Ghareeb và đội trưởng Ahmed El-Mohammad chọn đồng hương Salah không được tính dù họ nộp hôm 15/8, 4 hôm trước khi hết hạn. Trong khi đó, HLV Sudan Zdravko Lugarisic chia sẻ, ông chọn Salah, Mane và Kylian Mbappe nhưng trong phiếu của ông được FIFA công bố lại điền tên Messi, Van Dijk và Mane. Thủ quân Juan Barrera của Nicaragua cũng quả quyết không tham gia quá trình bầu chọn nhưng tên anh vẫn có trong danh sách với phiếu bầu cho Messi, Mane và C. Ronaldo.

HLV Zdravko Lugarisic của Sudan cho biết ông chụp ảnh phiếu bầu trước khi gửi lên liên đoàn.

Phiếu bầu của HLV Sudan chọn Salah, Mane và Mbappe...

... nhưng trong danh sách của FIFA, phiếu bầu của ông Zdravko Lugarisic lại chọn Messi ở vị trí đầu tiên, tiếp đó là Van Dijk và Mane.

Hôm 26/9, đại diện FIFA trả lời các lùm xùm. Văn phòng bỏ phiếu của FIFA - nơi được giám sát bởi công ty quan sát độc lập PricewaterhouseCoopers - cho biết phiếu bầu của HLV Ghareeb và Ahmed El-Mohammad chỉ có tên viết in hoa, không có chữ ký thật nên không hợp lệ. Thêm vào đó, hai phiếu bầu thiếu chữ ký của Tổng thư ký liên đoàn như yêu cầu. Đại diện FIFA cũng nhấn mạnh, họ hai lần gửi thư yêu cầu Liên đoàn bóng đá Ai Cập gửi lại phiếu hợp lệ trước 19/8 nhưng tới 21/8 Ai Cập mới thực hiện, vì thế phiếu của hai người bị loại.

Tối 26/9, quan chức Liên đoàn bóng đá Nicaragua giải thích "lỗi ngớ ngẩn" dẫn tới việc Juan Barrera không bầu nhưng vẫn có tên. Phía này xác nhận Barrera không bình chọn vì không còn là đội trưởng của tuyển quốc gia (đội trưởng hiện tại là Manuel Rosas) nhưng họ lại sử dụng tên và chữ ký của anh này từ một năm trước để gửi phiếu đi. Liên đoàn bóng đá Nicaragua cũng khẳng định đã sa thải nhân viên mắc lỗi.

Đại diện FIFA khẳng định phiếu bầu của HLV Zdravko Lugarisic của Sudan hợp lệ khi có đầy đủ chữ ký, con dấu và "trùng khớp với tư liệu bầu cử chính thức". FIFA yêu cầu Liên đoàn bóng đá Sudan kiểm tra lại trường hợp của HLV Zdravko Lugarisic. Trong khi đó, tờ Sport Bible đưa tin "fan C. Ronaldo photoshop phiếu bầu của HLV Sudan". Một số tài khoản Twitter chỉ ra rằng ảnh phiếu bầu của nhà cầm quân 53 tuổi có dấu hiệu tẩy xóa với kết quả ban đầu trùng khớp với công bố của FIFA. Tính xác thực trong phát biểu được cho là của HLV Sudan cũng đang bị nghi ngờ.

Theo công bố trong Gala của The Best hôm 23/9, Messi nhận được 46 điểm trong khi Van Dijk được 38 điểm. Nhiều người cho rằng, dù có nhầm lẫn một hai phiếu bầu cũng khó có thể thay đổi kết quả khi giải The Best được bầu chọn bởi 400 HLV, cầu thủ và các nhà báo uy tín do FIFA đề cử.

Hoàng Trang (Theo The Sun, Daily Mail)