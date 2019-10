Fan Malaysia chúc mừng tuyển Việt Nam 0 Nhiều CĐV Malaysia công nhận 'Bầy hổ' thua 'tâm phục khẩu phục' trước chủ nhà Việt Nam trong trận vòng loại World Cup 2020 tối 10/10 trên sân Mỹ Đình.

Một số bình luận của CĐV Malaysia chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: FB.

Sau khi Facebook của Liên đoàn bóng đá châu Á đưa tin về kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình, nhiều fan "Bầy hổ" viết bình luận chúc mừng đồng thời công nhận thầy trò HLV Park Hang-seo chơi hay hơn.

"Một trận đấu hay, Việt Nam thi đấu tốt và xứng đáng giành chiến thắng", tài khoản có tên Nizam Sha từ Malaysia chia sẻ. Fan có tên Faiz Ghani cũng đồng tình: "Màn trình diễn yếu kém của các cầu thủ Malaysia. Làm tốt lắm Việt Nam, chơi rất thông minh và tập trung". Nhiều tài khoản khác từ Malaysia cũng khẳng định tuyển Việt Nam thi đấu mạnh mẽ, chắc chắn, xứng đáng là đội thắng cuộc.

Nhiều CĐV Malaysia khen ngợi chiến thắng của Việt Nam nhưng cũng cho rằng Malaysia thiếu may mắn. "Các cầu thủ Việt Nam chơi hay, tinh thần tập thể của họ rất đáng nể. Tuy nhiên, Malaysia cũng kém may mắn thôi. Một trận đấu hay của hai đội, hẹn tái ngộ nhé Việt Nam", tài khoản Aniq Iskandar Ismail bình luận. "Kết quả không may cho Malaysia nhưng chúc mừng Việt Nam, hàng hậu vệ của các bạn thi đấu bình tĩnh và kiểm soát tốt", một CĐV khác của "Bầy hổ" viết.

"Chúc mừng Việt Nam và cả đất nước tôi Malaysia nữa. Tối qua chúng tôi không may nhưng vẫn tự hào về đội tuyển", một fan chia sẻ. "Chúc mừng Việt Nam, Malaysia của chúng ta hôm nay cũng chơi tốt, chỉ thiếu may mắn. Hãy trở lại mạnh mẽ tại Bukit Jalil nhé", CĐV Malaysia động viên thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sau thất bại trên sân Mỹ Đình.

Quang Hải giúp cầu thủ Malaysia bị chuột rút. Ảnh: Ngọc Thành.

Một số fan ủng hộ tinh thần thi đấu hết mình và fair-play của hai đội khi chứng kiến cầu thủ hai bên giúp đỡ nhau trong tình huống đối phương bị đau. Giữa hiệp hai, khi Trọng Hoàng có dấu hiệu bị chuột rút, một cầu thủ Malaysia chạy tới căng chân giúp tiền vệ xứ Nghệ. Ít phút sau đó, Quang Hải cũng có hành động đẹp với đối thủ.

"Chúc mừng Việt Nam từ Hàn Quốc. Chặng đường vẫn còn dài và nhiều chông gai nhưng tôi hy vọng lần này hai đội tuyển chúng ta sẽ cùng thi đấu ở World Cup. Chúc HLV Park và các chàng trai của ông may mắn", tài khoản có tên Clay Huh nhắn nhủ từ quê hương của thầy Park.

Giành chiến thắng trước Malaysia trên sân nhà, Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba, bằng 4 điểm như Thái Lan nhưng kém hiệu số. UAE đang dẫn đầu bảng G với 6 điểm trong khi đó Malaysia tụt xuống thứ tư với ba điểm sau ba trận. Indonesia - đội thua UAE 0-5 trong trận đấu cùng giờ - xếp cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Ngày 15/10, thầy trò HLV Park Hang-seo đá lượt trận tiếp theo và làm khách của Indonesia còn Malaysia được nghỉ đến 14/11 mới thi đấu, tiếp Thái Lan trên sân nhà.

CĐV Việt Nam và Malaysia thân thiện chụp ảnh chung trước giờ thi đấu. Ảnh: Ngọc Thành.

Hoàng Trang