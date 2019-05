Fan mặc áo Mkhitaryan bị cảnh sát chặn ở Baku

Đoạn video quay cảnh hai fan Pháo thủ mặc áo in tên Mkhitaryan đi dạo ở Baku bị một cảnh sát chặn lại gây xôn xao trên mạng Twitter. Sau khi gọi bộ đàm xin chỉ thị, người sĩ quan này ra dấu xin lỗi rồi để hai CĐV Arsenal đi.

"UEFA khẳng định Mkhitaryan sẽ được an toàn ở Azerbaijan. Vậy mà chưa đầy một tuần sau đó, fan Arsenal thậm chí không thể xuống phố ở Baku mà không bị cảnh sát chặn hỏi khi mặc áo in tên cậu ấy. Kế hoạch cho chung kết thật đáng xấu hổ", một fan bình luận. "Chúng ta đang làm gì ở đây, tại sao UEFA cho phép trận chung kết diễn ra ở một nơi xung đột. Một trong những cầu thủ của chúng ta vì quá sợ hãi nên không thể tham dự và một CĐV mặc áo in tên cậu ấy thì bị đối xử như súc vật. Tôi hy vọng fan Arsenal và các cầu thủ sẽ thể hiện sự ủng hộ Henrik vào ngày mai dù thua hay thắng", người khác bức xúc.

Tiền vệ người Armenia, Henrik Mkhitaryan không tới Baku dự chung kết Europa League với Chelsea dù các quan chức Azerbaijan hứa sẽ đảm bảo an toàn cho anh. Ảnh: Sun.

"Cảnh sát không muốn CĐV mặc áo Mkhitaryan bởi có thể kích động những người dân địa phương vì tình hình chính trị. Không ai muốn bạo lực xảy ra cả. Trong video, có thể những sĩ quan này nói với CĐV Arsenal như thế", nguồn tin từ cảnh sát Baku chia sẻ với The Sun.

Vì căng thẳng chính trị giữa Armenia và Azerbaijan, tiền vệ Mkhitaryan (người Armenia) quyết định không tới Baku tham dự chung kết Europa League với Chelsea. Đội trưởng Pháo thủ Laurent Koscielny và Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham đều lên tiếng chỉ trích UEFA vì quyết định tổ chức trận đấu ở thủ đô Azerbaijan. Trước đó, LĐBĐ châu Âu cũng cấm đội bóng phía Bắc London mặc áo in tên Mkhitaryan trong buổi tập khởi động vào đêm chung kết.

Nhiều fan của hai đội bóng thành London quyết định không tới Baku cổ vũ vì không có đường bay thẳng từ London sang, hơn nữa chi phí vé máy bay, khách sạn đều đắt đỏ.

