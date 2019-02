Fan Hàn Quốc xem trận Việt Nam - Nhật Bản đông nhất từ đầu giải 0 Tỷ suất người xem trên truyền hình Hàn Quốc đạt hơn 14%, cao nhất từ đầu giải với các trận đấu của thầy trò Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam gạt nỗi buồn, tạm biệt khán giả

HLV Park tự hào về cầu thủ Việt Nam

Theo Nielsen Korea, trận đấu ngày 24/1 giữa Việt Nam - Nhật Bản được phát sóng trên truyền hình từ 21h49 đến 23h30 đạt tỷ suất người xem là 14,598 phần trăm.

Ông Park và các học trò trong trận gặp Nhật.

Vì mức độ quan tâm của người dân Hàn Quốc dành cho HLV Park quá lớn, đài SBS quyết định phát sóng các trận đấu có đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Asian Cup, bên cạnh các trận đấu của đội tuyển xứ kim chi. Trong 5 trận đấu của Việt Nam tại giải, cuộc chạm trán Nhật Bản được chờ đợi nhất, đạt tỷ lệ người xem cao nhất tại Hàn Quốc.

Tuy vậy, đây chưa phải là kỷ lục của tuyển Việt Nam tạo ra trên truyền hình Hàn Quốc. Cuối năm ngoái, trận chung kết lượt về AFF Cup Việt Nam - Malaysia được phát sóng trực tiếp ở xứ kim chi và đạt tỷ suất người xem lên tới 18%.

Không chỉ đội tuyển Việt Nam gây chú ý ở Hàn, HLV Park cũng là nhân vật được quan tâm. Tối 3/1, ông thầy này xuất hiện trong chương trình thực tế "We will channel you" của đài SBS. Ít giờ trước sinh nhật của HLV Park Hang-seo (ngày 4/1), tập 8 của show thực tế được phát sóng và lập kỷ lục rating ở Hàn, đạt tỷ suất người xem 5,5%, cao nhất kể từ khi chương trình bắt đầu phát sóng.

Việt Nam 0-1 Nhật Bản Việt Nam 0-1 Nhật Bản

Việt Nam xuất sắc đánh bại Jordan ở vòng 1/8 để giành vé chơi tứ kết gặp Nhật Bản. Tuy vậy, thất bại 0-1 đáng tiếc trước đối thủ đến từ xứ mặt trời mọc ở sân Al Maktoum khiến giấc mơ của thầy trò Park Hang-seo khép lại.