Duy Mạnh lặng nhìn đồng đội thi đấu từ khán đài 0 Hậu vệ Việt Nam ngồi một mình ở khu ghế trống trải trên sân vận động Hazza Bin Zayed trong trận thắng 2-0 trước Yemen. Duy Mạnh bị phạt 5.000 USD

Công Phượng ôm an ủi Duy Mạnh

Duy Mạnh bị treo giò trong trận gặp Yemen.

Do nhận đủ hai thẻ vàng ở trận gặp Iraq và Iran, Duy Mạnh phải làm khán giả khi Việt Nam quyết đấu Yemen ngày 16/1. Anh đến sân cùng đồng đội nhưng không ngồi ở khu kỹ thuật của đội mà "bơ vơ" ở phần khán đài vắng, chỉ có các nhân viên an ninh ngồi phía sau do bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Là trụ cột từng chinh chiến cùng đội U23, tuyển Việt Nam ở nhiều giải đấu gần đây, Duy Mạnh có lần hiếm hoi phải ngồi ngoài theo dõi trận đấu.

Trong hai trận đấu đầu ở Asian Cup, Duy Mạnh và các đồng đội chiến đấu hết mình nhưng không có kết quả thuận lợi. Bản thân hậu vệ người Hà Nội cũng chơi lăn xả, từng đổ máu sau những tình huống chơi xấu của đối phương. Hiện tại, vết rách ở mặt Duy Mạnh vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Trước trận đấu quyết định, anh tâm sự muốn các đồng đội gánh vác thay mình để giành ba điểm trước Yemen nuôi hy vọng đi tiếp.

Không có Duy Mạnh, Văn Hậu được HLV Park Hang-seo kéo từ cánh trái về đá cùng Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải ở trung tâm hàng thủ. Hồng Duy được chơi từ đầu thay vị trí của Văn Hậu. Tuyển Việt Nam hạ Yemen 2-0 bằng các bàn thắng của Quang Hải và Quế Ngọc Hải. Dù vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn phải chờ kết quả của hai trận đấu giữa Oman - Turkmenistan và Lebanon - Triều Tiên để biết có giành vé vào vòng 16 đội hay không.

Duy Mạnh là trụ cột cùng tuyển Việt Nam chinh chiến ở nhiều giải đấu gần đây.

Trong suốt 90 phút, Duy Mạnh tập trung theo dõi các đồng đội thi đấu. Nếu Việt Nam giành vé vào vòng 16 đội, Duy Mạnh có cơ hội trở lại đội hình chính sát cánh cùng các đồng đội sau khi hết án treo giò.