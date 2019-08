Công Phượng ngã sấp mặt khi bị đồng đội cản phá

Công Phượng đi bóng hỏng ăn, ngã sấp mặt

Ngày 15/7, Công Phượng ra sân tập luyện cùng đồng đội ở Sint-Truidense. Trong bài tập đối kháng, chân sút Việt Nam nổi bật với mái tóc vàng tự tin cầm bóng đột phá ở khu vực giữa sân. Tuy vậy, "đời không như mơ" với Công Phượng khi anh bị trung vệ to cao ngáng chân cản phá và ngã lăn ra sân.

Pha bóng được hậu vệ Jorge Teixeira quay lại và đăng tải lên trang cá nhân với lời chú thích trêu Công Phượng: "Welcome in Belgium my friend" (Chào mừng đến nước Bỉ bạn tôi). Hàng loạt biểu tượng mặt cười cũng được cầu thủ của Sint-Truidens ghép vào video.

Công Phượng có những buổi tập đầu tiên tại CLB Bỉ.

Tại đội bóng Bỉ, Jorge Teixeira chính là người bạn đầu tiên của Công Phượng, tỏ ra gần gũi với chân sút quê Nghệ An ngay khi anh "chân ướt chân ráo" tới đội bóng mới.