Con trai Messi 'quậy' trong lễ trao giải Quả bóng vàng

Trung vệ Liverpool Virgil Van Dijk đưa bà xã Rike Nooitgedagt tới buổi lễ trao giải. Ngôi sao người Hà Lan cùng với Messi và C. Ronaldo là ba ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. Trong khi hai đối thủ đều có mặt, C. Ronaldo lại không tới dự, thay vào đó dự một lễ trao giải khác ở Milan và được nhận hai danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A và Tiền đạo hay nhất. Bên thềm lễ trao giải, khi được hỏi về C. Ronaldo, Van Dijk cho rằng chân sút Juventus không phải là đối thủ của anh.