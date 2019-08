Con trai Mạc Hồng Quân khoanh tay xin lỗi mẹ 0 Cựu người mẫu Kỳ Hân - bà xã tiền vệ Mạc Hồng Quân - răn dạy cậu con trai Xuân Phúc (bé Tỏi) vì nghịch đồ của mẹ.

Hôm 10/8, Kỳ Hân chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video cô uốn nắn cậu con trai Tỏi vì nghịch đồ của mẹ. Bà xã Mạc Hồng Quân yêu cầu con trai khoanh tay xin lỗi và hứa không nghịch đồ của mẹ nữa. Nữ diễn viên "Những ngọn nến trong đêm" tỏ ra cứng rắn trước cậu con trai chưa đầy ba tuổi nhưng khá "lì". Sau khi xin lỗi và hứa không tái phạm, bé Tỏi phải tới thơm má mẹ mới được "tha thứ".

Quý tử nhà Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân chào đời ngày 22/11/2016. Cậu bé được nhiều người khen cao lớn so với tuổi và thông minh, đáng yêu. Do bận thi đấu cùng Than Quảng Ninh, Hồng Quân có rất ít thời gian được ở bên vợ con.

Bé Tỏi bị mẹ phạt, bắt khoanh tay xin lỗi. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, chân sút Việt kiều được đánh giá là một trong những cầu thủ nội có phong độ tốt nhất ở V-League 2019. Anh ghi được 7 bàn thắng, góp công lớn giúp Than Quảng Ninh đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 31 điểm sau 20 vòng đấu. Nhiều người cho rằng Mạc Hồng Quân xứng đáng được triệu tập lên tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong khi đó, Kỳ Hân ngoài việc chăm con còn tất bật với công việc kinh doanh. Hồi tháng trước, chân dài quê Sóc Trăng mới phẫu thuật cắt mí để có đôi mắt to tròn như ý muốn.