CLB TP HCM tăng 50% giá vé 0 Sau khi chiêu mộ nhiều cầu thủ hot như Công Phượng hay Bùi Tiến Dũng, CLB TP HCM tăng giá vé vào sân từ 20 đến 50%, tùy vị trí.

Công Phượng ghi bàn trong trận đấu với Yangon United ở vòng bảng AFC Cup hôm 11/2. Ảnh: CLB TP HCM.

Theo công bố của CLB TP HCM, với vé mua theo trận, người hâm mộ phải bỏ ra 150.000 đồng để có chỗ ở khán đài A1, tăng 50% so với mùa giải năm ngoái (100.000 đồng). Vé khán đài A2 và A3 tăng từ 80.000 đồng ở mùa giải trước lên 100.000 đồng. Vé khán đài B tăng từ 40.000 đồng lên 70.000 đồng. Loại vé ở hai khán đài C và D có giá 50.000 đồng, tăng 2,5 lần so với mức giá 20.000 đồng năm ngoái.

Giá vé cả mùa cũng tăng hơn 30%, từ 1 triệu lên 1,35 triệu đồng ở khán đài A1. Vé mùa ở khán đài A2 và A3 được bán với giá 910.000 đồng. CĐV sở hữu vé mùa có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu tại V-League trên sân Thống Nhất và nhận được một số quà tặng đi kèm.

Ngoài đấu trường trong nước, ở mùa giải năm nay, CLB TP HCM cùng Than Quảng Ninh còn đại diện cho Việt Nam tham dự AFC Cup. Đội bóng của HLV Chung Hae-seung đầu tư lớn về nhân sự khi chiêu mộ một loạt tên tuổi hot của bóng đá Việt như Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn... Bên cạnh đó, TP HCM còn đang liên hệ để ký hợp đồng với tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn.

Mục tiêu lớn nhất của TP HCM ở mùa giải này là vô địch V-League. Mùa giải năm ngoái, đội quân của HLV Chung Hae-seung cạnh tranh quyết liệt với Hà Nội FC, từng vượt lên dẫn đầu nhưng hụt hơi ở giai đoạn cuối và phải kết thúc ở vị trí thứ hai, kém đối thủ 5 điểm.