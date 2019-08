Cảnh sát điều tra vụ C. Ronaldo 'lừa' khán giả Hàn Quốc 0 60.000 người mong gặp Ronaldo khi mua vé trận Juventus gặp K-League All Stars nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha không ra sân.

C. Ronaldo bình thản ngồi trên ghế dự bị trận đấu diễn ra vào thứ sáu tuần trước ở Seoul. Anh không thi đấu một phút nào, mặc cho những tiếng hô của người hâm mộ trên khán đài lẫn thách thức từ các cầu thủ K-League All Stars khi ăn mừng bàn thắng theo phong cách quen thuộc của CR7.

HLV của Juventus Maurizio Sarri cho biết C. Ronaldo "gặp vấn đề về cơ bắp nên không thể ra sân".

C. Ronaldo trên băng ghế dự bị trận đấu giao hữu ở Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, lời giải thích này không thể làm giảm cơn thịnh nộ của khán giả Hàn Quốc, những người cho rằng C. Ronaldo và Juventus thiếu tôn trọng khán giả châu Á, hay thậm chí là có dấu hiệu lừa đảo. Luật sư Oh Seok-hyun, đại diện cho một số khán giả mua vé đâm đơn kiện, vừa gửi yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc. Công ty tổ chức trận giao hữu,The Fasta Inc, được yêu cầu bồi thường thiệt hại cho khán giả lên đến 55 triệu USD.

"Nhiều người mua vé để đến xem Ronaldo. Công ty tổ chức trận đấu quảng cáo Ronaldo sẽ ra sân, ít nhất là trong 45 phút và dự một sự kiện ký tặng fan", luật sư người Hàn Quốc chia sẻ. "Công ty tổ chức quảng cáo sai sự thật, lợi dụng người hâm mộ. Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người hâm mộ và họ muốn kiện công ty này. Ngoại trừ việc bồi hoàn tiền vé, công ty này phải trả thêm phí gây tổn thương tinh thần. Rất nhiều người đã đau đớn khi không thấy Ronaldo thi đấu".

Robin Chang, giám đốc điều hành của The Fasta Inc, khẳng định khi ký hợp đồng với Juventus có điều khoản C. Ronaldo sẽ thi đấu 45 phút. "Sau trận tôi có phàn nàn với Pavel Nedved, Phó chủ tịch Juventus. Anh ta bảo cũng muốn Ronaldo ra sân lắm nhưng cậu ta không đồng ý", ông này nói.

Mùa hè này C. Ronaldo cùng Juventus du đấu châu Á. Tiền đạo 34 tuổi được khen ngợi vì thái độ thân thiện, nhiệt tình khi thi đấu ở Singapore, Trung Quốc cho đến khi nhận chỉ trích ở Hàn Quốc.

Cesinha bắt chước Ronaldo Cầu thủ K-League All Stars bắt chước ăn mừng như CR7

Hữu Nhơn (Theo The Sun)