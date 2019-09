C. Ronaldo xấu hổ với các con vì cáo buộc hiếp dâm 0 Siêu sao Juventus chuyển kênh TV để các con không biết thông tin về bê bối bị cựu mẫu Kathryn Mayorga tố hiếp dâm 10 năm trước.

C. Ronaldo cùng bạn gái và các con đi chơi cuối tuần qua. Ảnh: Instagram.

Trong cuộc phỏng vấn với MC chương trình "Chào buổi sáng nước Anh" - Piers Morgan mới đây, C. Ronaldo chia sẻ rằng cáo buộc của Kathryn Mayorga khiến anh cảm thấy xấu hổ với các con.

"Nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Một ngày, tôi đang ở trong phòng khách với bạn gái đúng lúc chương trình TV đưa tin Cristiano Ronaldo thế này, thế khác. Tôi nghe thấy tiếng lũ trẻ đang đi xuống cầu thang và tôi chuyển sang kênh khác bởi tôi thấy xấu hổ. Tôi cảm thấy bối rối", tiền đạo Juventus thổ lộ.

Buổi tối vui vẻ của C. Ronaldo và cựu mẫu Mỹ diễn ra tại một khách sạn ở Las Vegas 10 năm trước. Khi đó, Kathryn Mayorga cũng báo cảnh sát nhưng từ chối tiết lộ tên C. Ronaldo và nhận một khoản tiền lớn để im lặng. Cuối năm 2018, cô nàng khơi lại vụ việc, lần này chỉ đích danh siêu sao Bồ Đào Nha. C. Ronaldo một mực phủ nhận cáo buộc, khẳng định cả hai đồng tình quan hệ tình dục. Cuối tháng 7, ông bố 4 con thở phào khi công tố viên tuyên bố không khởi tố vụ việc vì thiếu bằng chứng.

Siêu sao Bồ Đào Nha và Kathryn Mayorga quấn quýt bên nhau trong quán rượu trước khi về phòng khách sạn ở Las Vegas nơi cựu mẫu tố cáo C. Ronaldo tấn công tình dục. Ảnh: Sun.

Trước đó, cũng trong buổi trò chuyện với MC Piers Morgan, tiền đạo Juventus rớt nước mắt khi được xem một đoạn video hiếm về bố. Đoạn video được quay trước Euro 2004, một năm trước khi ông Jose Dinis Aveiro qua đời vì viêm gan. Trong video, bố C. Ronaldo rất tự hào khi nói về cậu con trai tài năng. Nghẹn ngào tâm sự với MC Piers Morgan, siêu sao 34 tuổi thừa nhận anh và bố chưa một lần nói chuyện bình thường với nhau vì ông thường say xỉn. Điều khiến C. Ronaldo buồn nhất là bố không được chứng kiến những năm tháng vinh quang trong sự nghiệp của con trai.

Danh thủ 5 lần đoạt Quả bóng vàng cũng nhắc tới chuyện tình yêu với Georgina Rodriguez cô bạn gái gắn bó suốt ba năm nay và khẳng định hai người sẽ tổ chức đám cưới. "Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, dĩ nhiên tôi yêu Georgina. Cô ấy là mẹ của các con tôi, anh biết đấy tôi thực sự si mê nàng. Thật tuyệt bởi chúng tôi còn là tri kỷ, có thể mở lòng chia sẻ mọi chuyện với nhau", C. Ronaldo nói.

Người đẹp Georgina Rodriguez sát cánh bên C. Ronaldo khi anh bị phạt trốn thuế hay lao đao vì cáo buộc hiếp dâm của Kathryn Mayorga. Ảnh: Hello.

Hoàng Trang (Theo The Sun)